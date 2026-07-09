Estátua da Turma da Mônica não foi vandalizada em São Paulo
Instalada em Perus, figura da personagem Milena teve a cabeça arrancada por outro fator
A prefeitura de São Paulo atestou nesta quarta-feira, 8, que a estátua da personagem Milena da Turma da Mônica colocada em Perus, zona noroeste da cidade, não foi vandalizada, apesar de ter tido a cabeça descolada do corpo.
Segundo a gestão de Ricardo Nunes (MDB), a “decapitação” ocorreu por erro na instalação. Um vídeo de câmera de segurança mostra que quatro homens foram responsáveis por colocar a estátua no local. Logo após repousarem-na sobre o chão, eles acendem a lanterna de um aparelho celular e inspecionam o pescoço da figura, indício de que o trincamento ocorreu ali. Horas depois, a cabeça caiu quando um morador de rua simplesmente a tocou, instante que também foi filmado.
O serviço foi feito pelo Instituto Mauricio de Sousa (IMS) e a administração já cobrou providências para que o objeto seja restaurado e reinstalado posteriormente.
Criador da turma da Mônica, Mauricio de Sousa completou 90 anos no dia 27 de outubro de 2025. Como parte das celebrações, a prefeitura de São Paulo espalhou 90 estátuas de seus personagens por toda a capital paulista. Além das esculturas, a iniciativa também conta com desfiles temáticos, exposição, oficinas de leitura e distribuição gratuita de gibis.
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