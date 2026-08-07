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Cultura

‘Estão preocupados em ganhar dinheiro’: Edwin Luisi sobre influencers na TV

Aos 79 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 11h00
Dois homens sentados em poltronas azuis conversam. À esquerda, um homem de barba e óculos, blazer azul e camisa branca, segura uma caneta. À direita, um homem de cabelos grisalhos e óculos, camisa branca e calça bege, gesticula com as mãos abertas
Edwin Luisi é o convidado do programa semanal da coluna GENTE -  (Reprodução/VEJA)
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A experiência dá a Edwin Luisi, 79 anos, a capacidade de analisar novos meandros da profissão à luz de antigas questões. Em cartaz com a peça Eu sou minha própria mulher, que na primeira montagem rendeu a Edwin os prêmios Shell e APTR, ele é o convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), no qual fala sobre a chegada de influenciadores à TV.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Qualquer época da minha vida sempre teve franco-atiradores, oportunistas, sempre houve caras de pau. Ser ator é um assunto muito delicado para se falar. Tem vários bons atores, várias pessoas que fazem cultura de forma tão inteligente, bonita… Mais que o celular, a televisão aberta deu oportunidade de surgimento a uma camada de pessoas que não estão interessadas em discutir a sociedade, discutir a arte. São pessoas que chamo de franco-atiradores. Eles estão preocupados em ganhar seu dinheiro, viver e geralmente fazem mais sucesso do que a gente. Vivem uma vida babesca, com muito seguidor. Essa coisa de influenciador, nem entendo muito bem. Influencia o quê? O que é influenciar?”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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