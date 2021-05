‘Estamos reaprendendo a fazer TV’, diz Leopoldo Pacheco sobre pandemia

Com jeitão de teatro, mas produção de cinema, estreia nesta quinta-feira, 20, a adaptação brasileira da peça Dez por Dez, do dramaturgo americano Neil LaBute, feita pelos irmãos Gustavo e Guilherme Leme. No elenco, dez atores – como Angela Vieira, Denise Fraga, Leopoldo Pacheco, Bruno Mazzeo, entre outros – interpretam dez monólogos de dez minutos, nos quais discorrem em tom confessional sobre temas como violência, sexo, preconceito e até suicídio. Os vídeos poderão ser acessados gratuitamente no site do Teatro Unimed.

A reportagem de VEJA acompanhou no último sábado, no restaurante Casimiro, no quarto andar do prédio do Teatro Unimed, em São Paulo, a gravação do monólogo interpretado por Leopoldo Pacheco. Nele, o ator dá vida a um homem de 60 anos que, a princípio, parece apenas um tiozão do pavê, mas logo se revela uma pessoa racista, conservadora, homofóbica e xenófoba. “Vivemos num mundo onde, infelizmente, muita gente deve pensar como ele”, diz Leopoldo, que celebrou também o retorno às gravações das novelas (leia a entrevista abaixo).

Para os atores, a gravação serviu como um importante alívio para o confinamento e a falta de trabalho durante a pandemia. Com produção da Dueto, de Monique Gardenberg, as gravações das dez esquetes ocorreram entre sexta-feira e domingo. Como as histórias não têm relação entre si, os atores não tiveram contato uns com os outros. Antes de entrar no set, no entanto, todos foram testados contra Covid (inclusive a reportagem de VEJA) e obrigados a usar máscaras PFF2 durante toda a gravação.

A adaptação brasileira dos monólogos, feita pelos irmãos Leme, foi toda filmada em preto e branco, com uma câmera parada num cenário desfocado. Os atores tinham de falar o texto olhando para as lentes em uma cena filmada em plano-sequência, ou seja, sem cortes. No caso de Leopoldo Pacheco, ele surgia sentado em um balcão de bar, bebericando um uísque enquanto seu personagem destilava falas repletas de preconceito. O texto ágil e engenhoso de LaBute foi traduzido praticamente ao pé da letra, com alterações apenas em detalhes, para aproximá-lo do público brasileiro (como, por exemplo, ao substituir basebol por futebol).

A cada quinta-feira, dois novos vídeos serão disponibilizados no site do Teatro Unimed. Os primeiros são de Angela Vieira e Johnny Massaro. Na próxima quinta, 27, é a vez de Denise Fraga e Ícaro Silva. Em 3 de junho será exibido os vídeos de Pathy de Dejesus e Bruno Mazzeo. No dia 10 de junho entra no ar Chandelly Braz e Eucir de Souza e, finalmente, em 17 de junho, encerram o projeto Luisa Arraes e Leopoldo Pacheco.

Continua após a publicidade

Seu personagem é um homem de 60 anos que é conservador e preconceituoso. Como você lida com pessoas assim? Ele é o tiozão do zap. Infelizmente estamos em um mundo onde muita gente acredita no que esse personagem está falando. No texto, ele reclama que hoje em dia super-heróis estão virando gays e que o Super Homem vai ser casar com uma indiana. Todos nós ainda estamos aprendendo a lidar com pessoas assim.

Na novela Salve-se Quem Puder, seu personagem Hugo é o vilão. Você se incomoda interpretar personagens odiosos? Não me incomoda. Como ator, eu encaro os personagens sem nenhum juízo de valor. Eu pego o personagem e vou no que ele está me oferecendo e não no que eu gostaria que ele me oferecesse. Sempre sou a favor do personagem. Preciso ser assim para dar credibilidade àquilo que estou representando.

Como foi o retorno às filmagens da novela? No ano passado, quando as coisas começaram a melhorar, fui para ao Rio de Janeiro para terminar de gravar Salve-se Quem Puder. Gravamos de setembro a dezembro. A pandemia começou a complicar de novo exatamente quando terminamos de gravar a novela. Nesse período, eu fiquei em um hotel no Rio. A Globo tem um protocolo bastante rigoroso em todos os sentidos. Eu fazia exame duas vezes por semana. Entrava no Projac e não via absolutamente ninguém. Nas cenas de aproximação, tinha um acrílico separando os atores. Os camarins eram individuais. O figurino vinha todo empacotado e você mesmo é que se maquiava e se vestia.

Sentiu mais dificuldade em gravar assim? Estamos reaprendemos a fazer. Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe foram as primeiras novelas a voltar. Eu e a Flavinha [Flávia Alessandra] fomos os primeiros a gravar com as novas regras. Foi tudo uma grande descoberta. Acho que se coisa encaminhou bem. Realizamos um trabalho com bastante dignidade, considerando as interferências da pandemia, como o acrílico, ensaiar de máscara e só tirá-la para gravar.

Sente falta do teatro? Sim. A experiência do tablado, do palco, do ensaio, de estar em cena aprofundando o mesmo texto todos os dias, faz diferença para quem é do teatro. A gravação de hoje, de Dez por Dez, foi a primeira experiência teatral que eu tive no ano. Não é teatro, mas o monólogo é declamado com se fosse um teatro. Fiquei emocionado, estava sentindo falta. E foi muito bom.

O senhor já tomou a primeira dose da vacina. Como se sentiu? Fiquei muito feliz. Eu estava ansioso para tomar a vacina. Ao mesmo tempo, me dá uma certa tristeza porque eu olho ao redor e vejo que outras pessoas ainda não conseguiram se vacinar. Meu filho, minha nora, o resto da minha família, ainda não se vacinaram.