‘Esse prêmio é da música brasileira’, diz Daniela Mercury ao celebrar Grammy Latino inédito para o axé

A cantora Daniela Mercury afirmou que o Grammy Latino pelo conjunto da obra, anunciado nesta semana, representa um reconhecimento não apenas de sua trajetória, mas de toda a música brasileira. Primeira artista do axé a receber a honraria, ela disse que encara a premiação como uma conquista coletiva do país.

Em entrevista ao programa VEJA em Foco, Daniela afirmou que recebeu a notícia com surpresa e emoção. “Esse é um prêmio para a música brasileira. Eu entrego isso ao Brasil”, disse. A artista também comparou a conquista a um Oscar e citou a frase da atriz Fernanda Torres: “A vida presta”.

A cantora destacou que o prêmio simboliza décadas de dedicação à carreira. Aos 60 anos, Daniela relembrou que canta profissionalmente desde os 15, gravou 26 álbuns, realizou milhares de apresentações e levou o axé a diversos países. “Esse prêmio me fez lembrar de tanta viagem, de tanta gente, de tanto trabalho”, afirmou.

Segundo Daniela, o reconhecimento internacional também ajuda a derrubar preconceitos que ainda cercam o axé music. Para ela, o gênero reúne diferentes ritmos brasileiros e consolidou uma linguagem própria capaz de atravessar fronteiras. “A gente aprendeu a fazer música para multidões. O axé ganha esse prêmio, mas junto com ele ganha também essa música rítmica brasileira.”

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A artista afirmou ainda que o Brasil precisa valorizar mais a própria produção cultural. “A gente idolatra muito o que vem de fora, mas nós também somos muito especiais. Temos uma música diversa, rica, plural e capaz de atravessar fronteiras”, disse.

Ao celebrar a homenagem, Daniela dividiu o reconhecimento com sua equipe e com os músicos que a acompanham há décadas. “É uma história de vida. Tenho muito orgulho de poder celebrar isso com o meu país”, afirmou.