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Cultura

‘Esse cara é de uma falta de educação’: Nelson Motta sobre Zezé di Camargo

Aos 81 anos, compositor, escritor e produtor é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h00 | Atualizado em 13 out 2026, 11h34
À esquerda, um homem de pele morena, barba e cabelo escuro, veste blazer azul e camisa branca aberta, com a mão direita na testa. À direita, um homem idoso de cabelo grisalho, sorrindo, veste camiseta branca e braços cruzados
Zezé di Camargo e Nelson Motta -  (Reprodução/Twitter)
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Certa vez Caetano Veloso disse que Nelson Motta, 81 anos, é a pessoa que mais fez amigos na MPB. De fato, ele transformou crítica musical em crônica de comportamento e fez da cultura um território para discutir o Brasil, seus costumes e suas mudanças. Entre discos, livros, musicais e canções, construiu uma trajetória marcada pela capacidade rara de identificar talentos, antecipar tendências e traduzir, em palavras, os sons e personagens de seu tempo. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), o compositor, escritor e produtor só dispara suas críticas a um nome: Zezé di Camargo. E ele explica o porquê:

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 “Deus me livre. Reconheço que ele canta muito. (Está sem voz agora. Não está cantando tanto). Sorte do público, né? Agora, esse cara é de uma pretensão, de uma falta de educação. Já tive alguns problemas com ele, mas ele levou uma boa mijada também. Foi quando teve o filme Dois Filhos de Francisco. Conheci o Breno Silveira, grande diretor. Roteiro da minha comadre, Patrícia Andrade. Fui ver o filme em atenção a eles. Adorei. O filme era ótimo, né? Aí eles usaram isso, saiu no jornal que eu tinha gostado do filme. Aí esse bobalhão vai para o jornal: ‘Ah, até o Nelson Motta se curvou’. Falei: ‘Curvou o quê? O filme teria sido muito melhor se não tivesse música’. Respeito todo mundo, mas esses troços não deixo passar batido, porque as pessoas têm que ser educadas. Esse cara é muito mal-educado”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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Nelson Motta
Zezé Di Camargo e Luciano
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