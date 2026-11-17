Trinta e seis anos depois de ser esquecido em casa pela família às vésperas do Natal, o garoto de Esqueceram de Mim ficou sozinho outra vez. Agora, o cenário é uma lanchonete. Macaulay Culkin, que viveu o menino Kevin McAllister no filme de 1990 e na sequência Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York (1992), ressuscitou uma versão mais velha do personagem em um novo comercial do McDonald’s, criado para divulgar um McLanche Feliz inspirado no filme, que será vendido nos Estados Unidos.

“Todo mundo sumiu de novo”, diz o ator. Em seguida, ele toma conta de uma unidade fechada da rede, à noite, e finge anotar pedidos e preparar lanches com a mesma desenvoltura com que o menino de oito anos se apossava da mansão da família, só que sem ladrões trapalhões para atormentar.

Não é a primeira vez que Culkin empresta à publicidade o papel que definiu sua carreira. Em 2018, ele reviveu Kevin em uma peça do Google Assistente, na qual usava a tecnologia para pedir comida e vigiar quem tocava a campainha. A estratégia está longe de ser exclusividade dele. Para os grandes anunciantes, a memória afetiva do público vale ouro, e poucas fontes são tão confiáveis quanto um sucesso de bilheteria de décadas atrás.

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Em 2019, a Comcast exibiu um comercial longo durante a transmissão da NBC do desfile de Ação de Graças da Macy’s, no qual E. T. , o alienígena do filme de 1982, voltava à Terra para visitar o amigo Elliott, novamente interpretado por Henry Thomas.

Em 2025, Billy Crystal e Meg Ryan retomaram os protagonistas de Harry & Sally – Feitos um para o Outro (1989) em um comercial da maionese Hellmann’s, também para o Super Bowl. Ryan, que fez anúncios para o Burger King e para uma marca de desodorante no início da carreira, admitiu à Variety, na época, que o comercial pode ter dado mais trabalho que o filme: “Sempre achei que fazer cinema era mais fácil, sinceramente, com menos atenção aos detalhes. Há muita coisa que 30, 45 ou 60 segundos precisam comunicar. É um bicho diferente. ”

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