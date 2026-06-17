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Cultura

Esposa se emociona ao lembrar dia que zagueiro abriu mão da Seleção

Gabrielle Figueiredo relata escolha difícil feita por Gabriel Magalhães, agora sim na Copa

Por Tatiana Moura 17 jun 2026, 20h12
Um casal sorridente, com a mulher de cabelos castanhos claros e o homem de pele escura, ambos com a bandeira do Brasil verde e amarela sobre os ombros, em um ambiente escuro
Gabrielle Fernandes e Gabriel Magalhães  (Reprodução/Instagram)
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A esposa do zagueiro Gabriel Magalhães, Gabrielle Figueiredo, se emocionou ao falar sobre o momento em que o atleta decidiu abrir mão de uma convocação, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, para estar no nascimento da primeira filha do casal. 

“Gabriel falou para o Tite (então técnico): ‘minha esposa está com 40 semanas, eu preciso estar aqui’. Foi uma decisão muito difícil, porque era um sonho enorme para ele. Até hoje, algumas pessoas criticam, mas ele escolheu estar presente naquele momento. E foi exatamente no dia do jogo que a nossa filha nasceu, se ele tivesse ido, não teria vivido isso com a gente”, conta Gabi, emocionada, ao podcast Elas que jogam.

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