Tainá Militão e o pai, Sergio Castro, ficaram sem se falar quando ela engatou de vez romance com o jogador Éder Militão. Mas não foi só isso.

“Voltei a falar com ele depois que as crianças nasceram, e quando casei com Éder, ele também não gostou muito. É porque ele fala assim: ‘Poxa, jogador de futebol’… é isso, ele ficou meio chateado, falou algumas coisas que não gostei e aí eu abstraí. Às vezes, a gente se fala por WhatsApp, mas não temos tanto contato”, disse ela a um podcast.

Sergio não gostou nada dessa exposição e se pronunciou nas redes sociais: “[Tainá] sempre teve de tudo. Esses dias, a irmã foi visitá-la em Madrid apenas para conversar, tomar um café e relembrar a família. A ‘estrelinha’ ignorou a irmã, tudo isso por achar que queriam tirar foto com o jogador”.

Depois, ele declarou que ama cada um dos netos, além de nunca ter julgado nenhuma pessoa por engravidar. “Sempre fiz questão de participar. Mas queria sim que ela tivesse um futuro além de ser mulher de jogador”, completou.

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