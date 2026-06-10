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Cultura

ESPN escala operação global para cobertura recorde da Copa do Mundo

Em parceria com equipes da América Latina e dos Estados Unidos, canal mobiliza 37 profissionais no Brasil, com 16 horas diárias ao vivo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h35 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h35
Um grupo de doze apresentadores e comentaristas da ESPN, sorrindo e usando camisetas vinho com o logo da emissora, posa em um estúdio com fundo vermelho e a inscrição ESPN 2026
Equipe da ESPN que vai cobrir a Copa do Mundo 2026  (ESPN/Disney/Divulgação)
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Evento esportivo mais aguardado do ano, a Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11 de junho, e será palco de uma das maiores operações jornalísticas já montadas pela ESPN, na TV paga. O canal mobilizou equipes no Brasil, nos Estados Unidos e em diversos países da América Latina para acompanhar o torneio em uma cobertura integrada que promete unir reportagem de campo, análise especializada e produção multiplataforma ao longo de toda a competição.

Como a Copa acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, a estrutura contará com 37 profissionais distribuídos por 15 cidades-sede. A proposta é garantir presença física na maior parte dos jogos, oferecendo ao público informações dos bastidores, entrevistas exclusivas e relatos sobre o ambiente que cerca o principal evento do calendário esportivo mundial. A estratégia segue uma tendência crescente das grandes redes internacionais de apostar em operações descentralizadas para ampliar a velocidade e a profundidade da cobertura.

A integração entre as diferentes operações internacionais da ESPN será um dos pilares do projeto. Conteúdos produzidos pelas marcas da Disney em diferentes regiões serão compartilhados em tempo real, ampliando o alcance das reportagens e permitindo que as audiências tenham acesso a uma visão mais abrangente do torneio. O jornalista André Kfouri será um dos principais representantes brasileiros desse intercâmbio editorial, participando diariamente da programação de canais ESPN em diferentes países para analisar a campanha da Seleção Brasileira e os principais temas da competição.

A programação também reforça a aposta da empresa em formatos multiplataforma. Além das 16 horas diárias de conteúdo ao vivo na televisão, a ESPN ampliará sua presença digital com atrações exclusivas. Entre elas está o Resenha da Copa, programa produzido em parceria com a Casa Ronaldo e transmitido ao vivo pelo YouTube, reunindo influenciadores, celebridades e ex-jogadores para comentar os acontecimentos mais relevantes do Mundial.

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Outro projeto que ganhará destaque durante a competição será o Fala a Fonte, produção digital voltada ao acompanhamento diário da Seleção Brasileira. A atração terá foco em bastidores, entrevistas e informações exclusivas diretamente dos locais por onde a equipe comandada pela comissão técnica brasileira passar ao longo do torneio.

Transmissão da Copa do Mundo

A cobertura contará ainda com a participação especial de Zico. Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, o ex-camisa 10 analisará os jogos da Seleção e os principais debates da Copa nos dias seguintes às partidas. Paralelamente à operação da ESPN, os assinantes do Disney+ também terão acesso aos 104 jogos do Mundial por meio da CazéTV, que renovou seu acordo com a plataforma para a transmissão completa da competição. A combinação entre TV, streaming e produção digital reforça a disputa cada vez mais intensa pela atenção do torcedor em um mercado de mídia esportiva em rápida transformação.

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