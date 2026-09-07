Espião do samba no Rock in Rio? Gabriel David faz paralelo entre eventos da cidade

O presidente da Liesa, Gabriel David, marcou presença no Rock in Rio nesta segunda-feira, 7. Entre uma atração e outra na Cidade do Rock, Gabriel revelou à coluna GENTE ter o festival como uma referência de evento, com muitas influências no trabalho que é feito no Carnaval da Sapucaí.

“Sem dúvida nenhuma, vir para cá e ver o que eles estão fazendo, como estão fazendo, é uma ótima análise de melhora para a gente”, explicou o gestor do Carnaval do Rio. “No mercado, como um todo, tem muita troca. Troca de planejadores, de parceiros, de pessoas. E aqui eu conheço muita gente que faz o festival acontecer”, completou.

Gabriel ainda falou sobre o sucesso que têm sido as disputas de samba-enredo, que esquentam o público enquanto o Carnaval não chega. “Quadras totalmente abarrotadas, em noite de chuva no Rio. Isso mostra muito a força do Carnaval”, completou.

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