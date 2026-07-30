Espetáculo musical que celebra a tradição do teatro de revista chega ao CCBB Brasília
Amor em Rosa ocupa a Galeria 4, de 6 a 23 de agosto, com humor, sátira e 21 canções de Noel Rosa
O CCBB Brasília recebe na próxima semana o espetáculo Amor em Rosa, que se inspira em Noel Rosa para celebrar a tradição do teatro de revista.
A temporada da peça acontecerá entre 6 e 23 de agosto, na Galeria 4, com apresentações de quinta a domingo, às 19h.
Conhecido por clássicos como Último Desejo e Feitio de Oração, o compositor também manteve uma relação profunda com o teatro de revista e com o universo radiofônico, duas linguagens fundamentais para a construção da cultura popular brasileira no século XX.
É desse encontro entre palco, música e humor que nasce o espetáculo idealizado por Jones Schneider e que propõe uma imersão no universo criativo de Noel por meio de uma encenação inspirada na estética vibrante do teatro de revista dos anos 1930.
Em cena, 21 canções do compositor ganham nova dimensão em uma narrativa marcada pela irreverência, pela crítica social e pelo espírito popular que consagraram sua obra.
“Este é um projeto acalentado há 20 anos, que se beneficiou da pesquisa que o coletivo Criaturas Alaranjadas desenvolve sobre o Teatro Musical Popular Brasileiro (TMPB). É uma narrativa que se apropria da estética das revistas dos anos 1930 e da consolidação do rádio como meio de comunicação de massa que integra o Brasil”, explica Schneider.
“Noel Rosa estava nesse lugar entre a magia da tradição do samba de mesa e o assombro das novas tecnologias nos estúdios de rádio. Não hesitou em partir para os registros elétricos dos fonogramas, com microfones e amplificadores. A década de 1930, auge de sua produção, marca essa massificação dos bens culturais”, acrescenta o dramaturgo Sérgio Maggio, que divide a direção com Schneider.