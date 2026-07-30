Espetáculo musical que celebra a tradição do teatro de revista chega ao CCBB Brasília

O CCBB Brasília recebe na próxima semana o espetáculo Amor em Rosa, que se inspira em Noel Rosa para celebrar a tradição do teatro de revista.

A temporada da peça acontecerá entre 6 e 23 de agosto, na Galeria 4, com apresentações de quinta a domingo, às 19h.

Conhecido por clássicos como Último Desejo e Feitio de Oração, o compositor também manteve uma relação profunda com o teatro de revista e com o universo radiofônico, duas linguagens fundamentais para a construção da cultura popular brasileira no século XX.

É desse encontro entre palco, música e humor que nasce o espetáculo idealizado por Jones Schneider e que propõe uma imersão no universo criativo de Noel por meio de uma encenação inspirada na estética vibrante do teatro de revista dos anos 1930.

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Em cena, 21 canções do compositor ganham nova dimensão em uma narrativa marcada pela irreverência, pela crítica social e pelo espírito popular que consagraram sua obra.

“Este é um projeto acalentado há 20 anos, que se beneficiou da pesquisa que o coletivo Criaturas Alaranjadas desenvolve sobre o Teatro Musical Popular Brasileiro (TMPB). É uma narrativa que se apropria da estética das revistas dos anos 1930 e da consolidação do rádio como meio de comunicação de massa que integra o Brasil”, explica Schneider.

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“Noel Rosa estava nesse lugar entre a magia da tradição do samba de mesa e o assombro das novas tecnologias nos estúdios de rádio. Não hesitou em partir para os registros elétricos dos fonogramas, com microfones e amplificadores. A década de 1930, auge de sua produção, marca essa massificação dos bens culturais”, acrescenta o dramaturgo Sérgio Maggio, que divide a direção com Schneider.