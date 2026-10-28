Espetáculo homenageia 124 anos de Carlos Drummond de Andrade

O músico José Miguel Wisnik irá celebrar os 124 anos de Carlos Drummond de Andrade promovendo uma aula-show em Itabira, cidade natal do poeta, no próximo sábado, 31. Considerado um dos principais intérpretes da obra do mineiro, Wisnik estará à frente da apresentação A Máquina do Mundo em Nós, onde se junta ao compositor Kristoff Silva e ao escritor Sérgio Abranches para uma imersão poético-musical.

A apresentação faz parte da 6ª edição do Festival Literário Internacional de Itabira, sendo de acesso gratuito ao público e transmitida ao vivo no canal oficial do festival no YouTube. José Miguel Wisnik é músico, ensaísta e professor de literatura na Universidade de São Paulo.

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