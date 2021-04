Espanha impede leilão de quadro após suspeita de ser um Caravaggio

O Ministério da Cultura da Espanha suspendeu o leilão da obra A Coroação de Espinhos (Ecce Homo), do século XVII, cuja autoria inicialmente tinha sido atribuída ao círculo do pintor espanhol José de Ribera (1591-1652), por suspeitar que o quadro, na realidade, tenha sido pintado pelo lendário artista barroco italiano Caravaggio (1571-1610). Caso se confirme a autenticidade do quadro, o lance inicial de 1.500 euros (em torno de 9.000 reais), leiloado pela Casa Ansorena, em Madrid, seria extremamente baixo para uma obra do pintor. O Ministério determinou ainda que, mesmo que a pintura seja vendida, ela não poderá deixar o país.

Ainda não há certeza quanto à autoria do quadro, que mede 111 por 86 centímetros. Enquanto as dúvidas permanecerem, o atual proprietário deverá cumprir diversas obrigações, como conservar a tela e permitir que especialistas analisem a sua autoria, além de cedê-la para exposições.

A especialista em Caravaggio Maria Cristina Terzaghi, em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, afirmou que não tem dúvida de que se trata mesmo de um Caravaggio, apontando o “valor compositivo” e “vínculo profundo” com outras obras do pintor.