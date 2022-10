Esfaqueado em agosto, Salman Rushdie é favorito ao Nobel de Literatura

Principal honraria que celebra a excelência literária mundial, o Nobel da Literatura, anualmente, movimenta as casas de apostas, que buscam acertar qual será o próximo laureado. Em 2021, a Academia surpreendeu ao laurear o até então pouco cotado Abdulrazak Gurnah. No páreo desse ano, nomes recorrentes como Annie Ernaux , Margaret Atwood e Haruki Murakami aparecem no páreo. O favorito ao prêmio, porém, é o indiano Salman Rushdie, jurado de morte pelo governo do Irã em 1989 e esfaqueado em agosto desse ano. Rushdie sobreviveu ao atentado e, as últimas notícias sobre seu estado de saúde apontam que ele está se recuperando. “Embora seus ferimentos que mudaram sua vida sejam graves, seu senso de humor agressivo e desafiador permanece intacto”, disse seu filho Zafar Rushdie em comunicado após o ataque

Nascido na Índia e radicado na Inglaterra havia décadas, Rushdie publicou dezenas de obras que foram traduzidos para mais de quarenta línguas. A mais polêmica delas, Os Versos Satânicos, segue as aventuras de dois indianos muçulmanos que sobreviveram a um atentado à bomba em um avião, feito por separatistas do siquismo, religião monoteísta fundada em fins do século XV. Após a queda da aeronave, na Inglaterra, um deles, Saladim Chamcha, desenvolve chifres, cascos e um rabo. O outro, Gibreel Farishta, cria um halo e sonha em conhecer o profeta Mahound (antigo termo pejorativo para Maomé).

Na época do lançamento na Inglaterra, militantes muçulmanos queimaram o livro, e em vários países foi proibida sua distribuição. O aiatolá Khomeini decretou em 1989 uma sentença de morte (a fatwa) a Rushdie, sob a alegação de que a obra era contra o Islã, o Profeta e o Alcorão. Outros líderes religiosos ofereceram 3 milhões de dólares pela cabeça do escritor. Em 1991, o tradutor japonês do livro, Hitoshi Igarashi, foi assassinado na Universidade de Tsukuba, onde foi esfaqueado repetidamente no rosto e nos braços. Outros tradutores e editores também sofreram atentados, mas sobreviveram, como o norueguês William Nygaard, atacado em 1993.

Na época da emissão da fatwa, a Academia Sueca, responsável pelo Nobel, se recusou a emitir uma declaração de apoio a Rushdie em nome do princípio de independência política da literatura. O silêncio só foi encerrado em 2016, 27 anos depois. “O fato de que a pena de morte é emitido como um castigo por uma obra literária também envolve uma grave violação do direito à liberdade de expressão”, disse o diretor Tomas Riad. Com o atentado recente, laurear Rashid, além do reconhecimento literário, seria também um posicionamento da Academia contra a violência e o extremismo.

Além de Os Versos Satânicos, Salman Rushdie escreveu outros treze romances, entre eles Midnight’s Children (que recebeu o Booker Prize em 1981); A Feiticeira de Florença; Dois Anos, Oito Meses e Vinte e Oito Noites; e A Casa Dourada. Seu último romance, Quichotte, foi lançado em 2019. Rushdie também se aventurou no campo da não-ficção, com a autobiografia Joseph Anton – A Memoir, pseudônimo adotado por ele para falar sobre os anos que passou recluso por causa da ameaça de morte do Irã.

Continua após a publicidade