Escultor, entalhador e arquiteto mineiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738–1814), terá, pela primeira vez, três de suas esculturas exibidas nos Museus Vaticanos, conglomerado de instituições culturais da Santa Sé. As obras Sant’Ana Mestra, São Joaquim e São Manuel irão compor a exposição Antônio Francisco Lisboa, detto Aleijadinho – Il Maestro del Barocco Brasiliano, realizada pela APPA – Cultura & Patrimônio como parte da programação comemorativa dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e o Vaticano, que dá início nesta quarta-feira, 18, e fica aberta até 13 de fevereiro de 2027.

Um dos maiores símbolos brasileiros do Barroco e especialmente, do Rococó, Aleijadinho é reconhecido como um artista que prezava pela expressividade das figuras e do movimento de suas composições, fazendo com que alguém que já viu algumas obras suas, seja capaz de reconhecer outra, sem necessariamente ter que ser um grande estudioso de arte. “Apresentar a obra de Aleijadinho nos Museus Vaticanos significa reconhecer um dos grandes criadores da arte sacra e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a um artista que ocupa um lugar singular na compreensão que o Brasil construiu de si mesmo”, ressalta Alex Calheiros, curador da exposição. Para Barbara Jatta, diretora dos Museus Vaticanos, as esculturas têm “forte expressividade plástica e grande tensão espiritual”, com uma linguagem barroca reinterpretada a partir de uma sensibilidade local.

As três obras selecionadas para viajar até a Itália ajudam a dimensionar a riqueza de sua produção e a força da tradição religiosa que se desenvolveu em Minas Gerais no período colonial. Preservadas por séculos em igrejas e capelas do interior do estado, as obras também guardam vínculos com as comunidades que as acolheram e mantiveram vivas essas devoções.

Sant’Ana Mestra, datada da passagem do século XVIII para o XIX, representa a mãe de Maria ensinando à filha as primeiras letras. O movimento das vestes e as linhas que conduzem o olhar remetem ao dinamismo do Barroco, enquanto os detalhes da cadeira e o alongamento da figura evidenciam a influência do Rococó. A escultura pertence à Capela de Sant’Ana, na comunidade de Chapada de Ouro Preto (MG), onde permaneceu integrada à vida religiosa local.

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São Joaquim, associado à fase madura do escultor, retrata o avô de Jesus na velhice, com barba e cabelos grisalhos e um cajado nas mãos. A posição do corpo e a direção do olhar conferem movimento à figura, enquanto suas proporções alongadas reforçam a aproximação com o Rococó. A obra pertence à Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Raposos (MG), onde a devoção ao santo se difundiu em paralelo ao culto a Sant’Ana.



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Já São Manuel apresenta uma iconografia menos conhecida e particularmente expressiva. De origem oriental e associado à Pérsia, o santo aparece em textos apócrifos, e sua devoção chegou a Minas Gerais por influência portuguesa. Aleijadinho o representa com os sinais de seu martírio: cravos atravessam os ouvidos e as laterais do peito, enquanto o pescoço traz a marca da decapitação. A composição vertical, característica do Rococó, contrasta com a violência dos elementos que narram sua morte. A figura, de pé e com as mãos postas, pertence à Paróquia de Nossa Senhora do Bonsucesso, em Caeté (MG).



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A exposição também é resultado de um trabalho de pesquisa, conservação e restauração realizado pela Casa Fiat de Cultura em 2021, por meio do projeto Aleijadinho, arte revelada: o legado de um restauro. Durante cinco meses, as três obras passaram por mais de 500 horas de trabalho, conduzido pelo Grupo Oficina de Restauro, com acompanhamento técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O processo foi realizado em um ateliê-vitrine, permitindo que o público acompanhasse o trabalho em tempo real.

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A pesquisa começou com estudos sobre as características artísticas das esculturas e o contexto histórico em que foram produzidas. Sob curadoria do historiador Liszt Vianna Neto, o restauro foi coordenado por Rosangela Reis Costa e pela equipe da Oficina de Restauro. Antes das intervenções, as peças passaram por exames científicos para avaliar sua conservação e identificar alterações na pintura e na madeira. O trabalho incluiu higienização, tratamento de fissuras, recuperação de áreas danificadas e combate a cupins por meio de uma técnica sem uso de oxigênio.



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O processo também revelou aspectos da trajetória das obras. Em São Manuel, confirmou-se que a pintura era original. Em São Joaquim, descobriu-se que a camada pictórica mais antiga havia sido removida e que a atual foi aplicada posteriormente, com assinatura de 7 de dezembro de 1921. Já em Sant’Ana Mestra, os exames recuperaram detalhes dos olhos, dos cabelos e das sobrancelhas, antes encobertos por intervenções anteriores. Ao fim do projeto, as esculturas retornaram às comunidades responsáveis por sua guarda, acompanhadas de orientações do Iphan para conservação. “O restauro também é uma forma de despertar no público a consciência sobre o valor desses bens e assumir uma responsabilidade com as gerações futuras.”, afirma Massimo Cavallo, presidente da Casa Fiat de Cultura.



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