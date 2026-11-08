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Cultura

Escritora argentina critica apagamento indígena e governo de Javier Milei

Gabriela Cabezón Cámara é vencedora do National Book Award de literatura traduzida em 2025

Por Giovanna Fraguito 8 nov 2026, 18h00
Gabriela Cabezón Cámara
Gabriela Cabezón Cámara (Giovanna Fraguito/VEJA)
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A ideia de que a Argentina era um território vazio antes da chegada dos europeus não resiste sequer a um mapa, segundo a escritora Gabriela Cabezón Cámara, vencedora do National Book Award de literatura traduzida em 2025. “Basta olhar um mapa da Argentina e ler os nomes dos lugares. O rio Paraná, por exemplo, tem um nome guarani”, afirmou à coluna GENTE.

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Autora de As meninas do laranjal, romance que revisita a violência da colonização da América, Gabriela questiona o apagamento dos povos originários na história latino-americana. “A chamada Conquista do Deserto foi uma operação militar gigantesca. Se estava vazio, para que precisavam de um exército?”, provocou.

Para ela, o mesmo processo ocorreu no Brasil, onde a presença indígena também foi historicamente negligenciada. A argentina cita Ailton Krenak e Davi Kopenawa como importantes pensadores contemporâneos e defende que a valorização dos povos originários começa pela escuta. “Talvez, para romper com essa mentalidade, o mais eficaz seja, antes de tudo, ouvi-los.” Ao comentar a ideia de Krenak de que o futuro é ancestral, foi além: “Acredito verdadeiramente que ele tem razão. A cultura ocidental já não tem mais nada a oferecer. Estamos a dois passos do abismo”.

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Política nas entrelinhas

Em meio às reflexões sobre o poder da literatura, a escritora também criticou o governo de Javier Milei, na Argentina. “O governo de Milei tentou censurar várias autoras e alguns autores também. Então, algum poder devemos ter, para que eles se deem ao trabalho de tentar nos censurar ou de nos perseguir diretamente”, afirmou. Para Gabriela, a ficção é capaz de ampliar o imaginário coletivo e propor outras maneiras de viver e de se relacionar com o mundo.

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Uma dessas possibilidades passa pelo cuidado e pela solidariedade entre mulheres. “Minha vida teria sido impossível se eu não tivesse amigas, literalmente. Quando tudo está muito complicado, as amigas geralmente estão presentes e são como uma família”, disse. “Existe toda uma máquina para fazer com que as mulheres, especialmente as heterossexuais, compitam entre si.”

A relação com o Brasil também aparece em suas referências literárias. Fascinada pela obra de Ana Paula Maia, a escritora lamenta a pouca circulação de livros entre os países latino-americanos. “É curioso como a circulação de livros entre o Brasil e o restante da América Latina é surpreendentemente pequena”, observou. Seu romance mais recente, As meninas do laranjal, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, acompanha a transformação de um personagem envolvido na conquista espanhola após o encontro com duas crianças indígenas.

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