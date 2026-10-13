‘Escrava Isaura’ completa 50 anos: sucesso da TV Globo difícil de se repetir

A novela Escrava Isaura, um dos maiores sucessos internacionais da televisão brasileira, completou 50 anos neste domingo, 11. Exibida pela TV Globo pela primeira vez em 1976, a trama foi escrita por Gilberto Braga, a partir do romance de Bernardo Guimarães, e teve direção-geral de Herval Rossano (1935-2007), com Milton Gonçalves (1933-2022) também na direção.

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Herval, responsável por mais de trinta novelas, foi ainda quem descobriu Lucélia Santos, 69, para o papel principal, depois de assistir à atriz no teatro. A curiosidade é que as gravações já haviam começado quando ela foi escalada. “Tinha começado a gravar e não tinha a Isaura. Gravava, gravava, mas sem a Isaura”, contou o diretor ao Memória Globo.

Os bastidores também foram marcados pela censura da ditadura militar. Em determinado momento, a palavra “escravo” foi proibida, obrigando Gilberto Braga a substituí-la por “peça”. Uma cena em que Isaura se revoltava e destruía o próprio quarto também acabou cortada.

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Apesar das dificuldades, a produção tornou-se um fenômeno exibido em mais de 104 países. Em Cuba, o racionamento de energia chegou a ser suspenso para que a população acompanhasse os episódios. O sucesso foi tamanho que, em 2004, Herval Rossano voltou a dirigir uma adaptação da mesma história, desta vez produzida pela Record, com Bianca Rinaldi no papel principal.