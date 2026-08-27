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Cultura

Escola de samba volta atrás e retira homenagem em enredo a Nicole Bahls

Em pronunciamento, a Tradição justificou o cancelamento da homenagem à influenciadora

Por Giovanna Fraguito 27 ago 2026, 14h12 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h17
Nicole Bahls -
 (Reprodução/Instagram)
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Escola de samba volta atrás e retira homenagem em enredo a Nicole Bahls Priorizar nos meus resultados Google

Nicole Bahls não será mais enredo da escola de samba Tradição no Carnaval de 2027. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 27, em anúncio publicado nas redes sociais da escola da Série Prata do Rio de Janeiro. De acordo com o texto, o motivo seria incompatibilidade de agendas.

“A Tradição preza pela ancestralidade do Carnaval, pelo respeito às grandes histórias e pela responsabilidade de levar para a Avenida personagens que tenham identificação com o povo e com a cultura brasileira. A concepção inicial nasceu justamente do reconhecimento da trajetória, do carisma e do forte apelo popular de Nicole, valores que dialogavam com a proposta da escola para o próximo Carnaval. Ao longo da construção do projeto, a escola e a equipe da homenageada mantiveram diálogo constante para o alinhamento das etapas necessárias à realização do desfile. No entanto, diante de outros compromissos assumidos por Nicole Bahls e de uma incompatibilidade de agendas, não será possível conciliar sua participação com o cronograma e o planejamento estabelecidos pela Tradição para o Carnaval 2027”, apresenta trecho.

Segundo a escola, em breve, eles vão divulgar o novo enredo: “Mantendo o compromisso com sua comunidade, com a arte popular, com a ancestralidade do Carnaval e com a responsabilidade que sempre norteou sua trajetória”.

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