🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Cultura

Erros cruciais em duas novelas da Globo fazem diretor ficar na ‘corda bamba’

Exclusivo: coluna GENTE apurou que tropeços com ‘Lá na Minha Terra’ e ‘Quem Ama Cuida’ devem recair sobre um nome

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 09h00 | Atualizado em 16 nov 2026, 11h17
À esquerda, uma mulher de cabelos longos e escuros, sorrindo, abraça um cabrito branco em meio à vegetação. À direita, dois homens jovens, um de perfil e outro de frente, se olham intensamente, com o rosto próximo.
Cenas de Lá na MInha Terra e Quem Ama Cuida (Reprodução/TV Globo)
Continua após publicidade
Erros cruciais em duas novelas da Globo fazem diretor ficar na ‘corda bamba’ Priorize VEJA no Google

Anda quente o clima das reuniões de diretoria em dramaturgia na TV Globo. Em mesa, dois problemões a se resolver: as críticas contundentes contra Lá na Minha Terra, que retrata um Nordeste que em nada condiz com a realidade; e a censura que a própria emissora impôs ao casal gay de Quem Ama Cuida. A primeira é mais difícil de ser contornada, já que afeta toda a novela, que acaba de estrear – incluindo uma cidade cenográfica, figurinos e ambientação. A segunda, não que seja fácil de se resolver, mas passa por questões delicadas que, a julgar pelas fontes ouvidas pela coluna GENTE, não devem andar a passos largos.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A coluna apurou que a decisão de levar ao ar Lá na Minha Terra com este Nordeste “parado no tempo” recai sobre José Luiz Villamarim, diretor do Gênero Dramaturgia (também referido como Diretor de Teledramaturgia) da TV Globo. Ele ocupa o cargo desde 1 de dezembro de 2020, quando substituiu Silvio de Abreu. Nessa função, ele é o responsável por aprovar, gerenciar e definir os rumos das novelas e séries produzidas e exibidas pela emissora.

Leia também: O problema do Nordeste que só a Globo vê: ‘tratados como mercadoria’, diz pesquisador

Siga
Continua após a publicidade

O recuo da Globo diante do romance gay em ‘Quem Ama Cuida’

Mas não é apenas ele o culpado pela censura imposto em outra trama, a das 9. A decisão de regravar e alterar o roteiro da cena de sexo entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) coube a toda cúpula, incluindo uma longa reunião que também envolveu Carlos Henrique Schroder, membro do conselho da Globo, e Amauri Soares, diretor geral. Schroder teria votado a favor da cena ir ao ar, mas foi voto vencido pelos demais colegas. Não custa lembrar que foi sob sua gestão como diretor geral que, em 2016, a TV Globo exibiu a primeira cena de sexo gay na TV aberta, em Liberdade, Liberdade, no horário das 23h.

Continua após a publicidade

A crise em ambos os produtos está sendo analisada de perto pela cúpula, visto que a perda de audiência é tratada como um “problema de Estado”, o que pode afugentar patrocinadores. graúdos Quem sai mais chamuscado com tudo isso? Fontes não tardam em apontar que Villamarim se enfraquece a cada novo sacode. Desde Vale Tudo, dado de bandeja para Manuela Dias recriar cenas icônicas (e vimos bem no que deu), seu nome é apontado como bola da vez numa possível reestruturação do setor, tão estratégico na empresa. Mas também não custa lembrar, na ocasião, Amauri foi quem deu o “presentão” para Manuela gerir.

Publicidade
TAGS:
casal gay
Gente
Lá Na Minha Terra
Nordeste
novela
Quem Ama Cuida
TV Globo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).