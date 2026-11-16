Erros cruciais em duas novelas da Globo fazem diretor ficar na ‘corda bamba’

Anda quente o clima das reuniões de diretoria em dramaturgia na TV Globo. Em mesa, dois problemões a se resolver: as críticas contundentes contra Lá na Minha Terra, que retrata um Nordeste que em nada condiz com a realidade; e a censura que a própria emissora impôs ao casal gay de Quem Ama Cuida. A primeira é mais difícil de ser contornada, já que afeta toda a novela, que acaba de estrear – incluindo uma cidade cenográfica, figurinos e ambientação. A segunda, não que seja fácil de se resolver, mas passa por questões delicadas que, a julgar pelas fontes ouvidas pela coluna GENTE, não devem andar a passos largos.

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A coluna apurou que a decisão de levar ao ar Lá na Minha Terra com este Nordeste “parado no tempo” recai sobre José Luiz Villamarim, diretor do Gênero Dramaturgia (também referido como Diretor de Teledramaturgia) da TV Globo. Ele ocupa o cargo desde 1 de dezembro de 2020, quando substituiu Silvio de Abreu. Nessa função, ele é o responsável por aprovar, gerenciar e definir os rumos das novelas e séries produzidas e exibidas pela emissora.

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O recuo da Globo diante do romance gay em ‘Quem Ama Cuida’

Mas não é apenas ele o culpado pela censura imposto em outra trama, a das 9. A decisão de regravar e alterar o roteiro da cena de sexo entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) coube a toda cúpula, incluindo uma longa reunião que também envolveu Carlos Henrique Schroder, membro do conselho da Globo, e Amauri Soares, diretor geral. Schroder teria votado a favor da cena ir ao ar, mas foi voto vencido pelos demais colegas. Não custa lembrar que foi sob sua gestão como diretor geral que, em 2016, a TV Globo exibiu a primeira cena de sexo gay na TV aberta, em Liberdade, Liberdade, no horário das 23h.

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A crise em ambos os produtos está sendo analisada de perto pela cúpula, visto que a perda de audiência é tratada como um “problema de Estado”, o que pode afugentar patrocinadores. graúdos Quem sai mais chamuscado com tudo isso? Fontes não tardam em apontar que Villamarim se enfraquece a cada novo sacode. Desde Vale Tudo, dado de bandeja para Manuela Dias recriar cenas icônicas (e vimos bem no que deu), seu nome é apontado como bola da vez numa possível reestruturação do setor, tão estratégico na empresa. Mas também não custa lembrar, na ocasião, Amauri foi quem deu o “presentão” para Manuela gerir.