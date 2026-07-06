Erika Januza sofre represálias após criticar Neymar em saída da Copa: ‘faz drama chorando’

Erika Januza falou o que muita gente deixou engasgado na garganta após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, neste domingo, 5. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um registro que mostrava Neymar chorando em campo logo após a derrota. E postou a seguinte frase: “Fez nada a Copa inteira, agora faz drama chorando, olha”.

Não demorou para ela enfrentar uma onda de ataques nessa segunda-feira, 6, surgida por pela reação de fãs de Neymar. “Nunca acertou os papéis que fez”, escreveu um internauta. “Boa é você, fera é você, pô”, ironizou outro. “Quem é você? Nunca ouvi falar”, comentou um outro. “Se fosse tão boa, estaria fazendo novela até hoje”, disparou mais um perfil entre as mensagens direcionadas à atriz no Instagram. Ela, até o momento, não respondeu aos ataques.

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