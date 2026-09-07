Erika Januza desabafa sobre traição de Arlindinho: ‘Fez um estrago feio’

Marcando presença na quarta noite de shows do Rock in Rio 2026, a atriz Erika Januza reagiu ao término de seu relacionamento com o cantor Arlindinho, marcado por uma suposta traição. “Uma pessoa passou pela minha vida, fez um estrago feio, mas eu sou muito maior do que isso”, disse a artista, sem citar nominalmente o ex.

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