Erick Jacquin reclama de companhia aérea por cobrança de R$ 2,3 mil para alterar voo

O chef de cozinha Erick Jacquin reclamou da Latam por uma cobrança de 2,3 mil reais para mudar um voo, além de querer cobrar uma multa. “Estou muito decepcionado com a Latam Brasil. Uma verdadeira falta de respeito com o cliente. Fui informado de uma alteração no horário do meu voo e, quando tentei resolver a situação e mudar minha passagem, enfrentei uma demora enorme no atendimento. E, para minha surpresa, ainda quiseram me cobrar uma multa!”, desabafou o jurado do MasterChef, indignado, em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Como assim? Além de toda a confusão com os horários, o cliente ainda precisa pagar por isso? Muito decepcionante!”, escreveu o cozinheiro profissional na legenda da publicação. No vídeo gravado e compartilhado, Jacquin compartilhou detalhes do ocorrido e disse ter se sentido desrespeitado. “Eu tinha uma viagem na sexta-feira à tarde para Florianópolis, eu quis mudar para sábado de manhã, e eles queriam me cobrar 2300 reais e mais uma multa. Como uma companhia aérea quer me multar? Eles são o que para me multar? Policiais? Fiscais? Não existe multa, eu sou cliente. Qual é o respeito da Latam com o cliente?”, disse.

“Se eu trato um cliente meu desse jeito, ele nunca mais vai voltar no meu restaurante. Somos prisioneiros dessa péssima companhia aérea. Gente, evitem a Latam. Beijo grande”, concluiu o chef. Nos comentários, o perfil oficial da Latam no Instagram avisou que mandou uma mensagem privada para Jacquin: “Boa tarde! Enviamos uma mensagem no privado e aguardamos a sua resposta. Estamos à disposição para ajudar.”.