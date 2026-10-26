Eric Bauza, dublador de Pernalonga e Patolino, morre aos 46 anos
Ator canadense, vencedor de três prêmios Emmy, morreu em sua casa, em Los Angeles, em decorrência de uma doença cardiovascular
O ator e dublador canadense Eric Bauza, conhecido por emprestar a voz original em inglês a personagens como Pernalonga, Patolino e Gaguinho, morreu neste domingo, 25, aos 46 anos, em sua residência, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada pela família nas redes sociais. Segundo o Instituto Médico-Legal do Condado de Los Angeles, a causa foi uma doença cardiovascular hipertensiva.
A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente
Ao longo de 25 anos de carreira, Bauza acumulou mais de 400 trabalhos no cinema e na televisão. Além dos personagens de Looney Tunes, deu voz a Piu-Piu, Papa-Léguas, Marvin, o Marciano, e Hortelino Troca-Letras. Entre suas produções estão Space Jam: Um Novo Legado, Rick and Morty, Avatar: A Lenda de Aang e Coyote vs. Acme. O ator conquistou três prêmios Emmy por trabalhos nas animações Os Jovens Titãs em Ação, Perninha em Obras e Looney Tunes Cartoons.