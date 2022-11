Erasmo Carlos deixa hospital e brinca: ‘Ressuscitei no Dia de Finados’

Internado desde o dia 17 de outubro no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, o cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, revelou aos fãs que teve alta nesta quarta-feira, 2, através de uma postagem no Instagram. “Bem simbólico… depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital”, escreveu, fazendo referência à divulgação de uma notícia que confirmava sua morte, no domingo. Na foto, sorri com a esposa, Fernanda Passos. “Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação. Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, completou.

O músico, diagnosticado com síndrome edemigênica, já havia publicado uma imagem na rede social na segunda-feira, 31, afirmando que deveria ter alta até esta quarta-feira.