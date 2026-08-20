Equipe de Hayden Panettiere planejou intervenção antes da morte da atriz

O diretor Griff Furst revelou via vídeo de Instagram nesta quarta-feira, 19, que os entes queridos e colegas de trabalho de Hayden Pannetiere chegaram a planejar uma intervenção dedicada à atriz semanas antes de sua morte, ocorrida na noite de domingo, 16. Ela tinha 36 anos.

Furst trabalhou com Hayden nos bastidores de A Breed Apart (2025), filme B de terror sobre cães ensandecidos e geneticamente adulterados. Segundo ele, a atriz estava lutando para permanecer sóbria durante as filmagens, e seu esforço não passou despercebido pelos colegas. Após o encerramento da produção, o diretor manteve contato com a equipe da atriz e foi convidado a participar de uma intervenção para convencê-la a buscar ajuda. “Eu disse sim, mas isso nunca aconteceu, ao menos até onde sei. Eu não estava organizando a intervenção, e essa posição não seria apropriada para mim”, esclareceu.

Segundo ele, “não importa o quão convencido esteja de que um ator ou colaborador está em uma situação ruim, um diretor não pode juntar provas, nem tem o benefício do tempo necessário para averiguar o que se passa. Resta ajustar o cronograma da filmagem, agregar relatos internos e mobilizar um acompanhante que garanta que o indivíduo está recebendo o melhor tratamento possível”.

Questionado sobre a conduta do namorado de Hayden, Brian Hickerson, Furst apenas afirmou: “Minha opinião parte do que observei no set, e o que vi foi uma mulher lutando para permanecer sóbria, uma pessoa que merecia uma companhia melhor ao seu redor. Tive muita sorte de trabalhar com Hayden e queria que ela ainda estivesse aqui”.

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Antes disso, na segunda-feira, o cineasta havia dito que o parceiro da atriz emanava uma “energia sombria”. Hickerson esteve presente no primeiro encontro entre Hayden e Furst. Segundo o diretor, era “claro que ela não estava bem”.

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