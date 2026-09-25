EPTV Campinas registra alta de audiência e alcança 91,5% da população da região

A programação local da EPTV Campinas alcançou 91,5% da população de sua área de cobertura no primeiro semestre de 2026, segundo dados divulgados pela emissora. A região reúne cerca de 4,24 milhões de pessoas. Até 23 de setembro, os conteúdos locais somaram mais de 1,25 milhão de horas consumidas.

A EPTV ocupa todos os espaços opcionais destinados à programação local pela Globo. A grade inclui cerca de quatro horas diárias de jornalismo, além de aproximadamente duas horas e 35 minutos semanais de entretenimento regional. Há ainda mais quatro horas semanais do Terra da Gente na Madruga, que amplia a presença de conteúdo regional na programação.

Na área esportiva, a emissora mantém uma edição local do Globo Esporte, formato que, segundo a EPTV, é exclusivo entre as afiliadas da Globo fora das capitais. Até setembro de 2026, a programação também contou com 23 programas especiais e de temporada.

Os números de audiência acompanham esse alcance. No primeiro semestre, o EPTV 2, telejornal exibido no início da noite, registrou aumento de 4,3% na audiência de segunda a sexta-feira, em comparação com o mesmo período de 2025. Aos sábados, a alta foi de 5,9%. Considerando toda a programação da emissora entre 7h e 24h, a audiência cresceu 1,3% de segunda a sexta-feira e 5,5% aos sábados. No horário nobre, das 18h à meia-noite, a alta foi de 6,7%.

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Entre as atrações locais, o Mais Caminhos registrou em 6 de junho sua maior audiência histórica. O EP Agro teve, em 15 de agosto, sua segunda maior audiência, enquanto o Espia Só alcançou em 1º de março a terceira maior marca desde o início do programa.