Entre os cotados ao Nobel de Literatura, surge uma brasileira

Às vésperas do anúncio do Nobel de Literatura de 2026, um levantamento chama atenção para a relação entre o prêmio e a Flip – Festa Literária Internacional de Paraty: 26 autores que já estiveram no programa principal da festa aparecem entre os nomes cotados para receber o Nobel neste ano.

O levantamento tem como base a publicação do Literary Hub, a partir das cotações da casa britânica de apostas Ladbrokes. Além da brasileira Adélia Prado, constam da lista: Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Lídia Jorge, Margaret Atwood, Pierre Michon, entre outros.

A relação inclui escritores de diferentes gerações, nacionalidades e tradições literárias que atravessam mais de duas décadas da história da Flip. Don DeLillo participou da primeira edição, em 2003, enquanto Margaret Atwood, Lídia Jorge, Colm Tóibín e Pierre Michon estiveram em Paraty já na edição de 2004. Mais recentemente, Cristina Rivera Garza participou da Flip 2025.

Aos 90 anos, Adélia Luzia Prado de Freitas é uma poetisa, professora, filósofa, romancista e contista, ligada ao Modernismo. Considerada a maior poetisa viva do Brasil, sua obra retrata o cotidiano com perplexidade e encanto, tornando-o universal, político e social.

O Nobel de Literatura de 2026 será anunciado pela Academia Sueca em 8 de outubro. A Academia não divulga os nomes indicados, e as cotações das casas de apostas representam apenas especulações sobre os possíveis vencedores.

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Confira os autores cotados que já participaram da Flip:

Autor Nacionalidade Participação na Flip

Don DeLillo Estados Unidos 2003

Colm Tóibín Irlanda 2004, 2015

Lídia Jorge Portugal 2004

Margaret Atwood Canadá 2004, 2021

Pierre Michon França 2004

David Grossman Israel 2005

Enrique Vila-Matas Espanha 2005

Michael Ondaatje Canadá 2005

Salman Rushdie Índia / Reino Unido 2005

Adélia Prado Brasil 2006

Ali Smith Escócia 2006

César Aira Argentina 2007

Mia Couto Moçambique 2007

Chimamanda Ngozi Adichie Nigéria 2008

Caryl Phillips São Cristóvão e Neves 2011

Emmanuel Carrère França 2011

Adonis Síria 2012

Vladímir Sorókin Rússia 2014

Karl Ove Knausgård Noruega 2016

Deborah Levy África do Sul 2017

Diamela Eltit Chile 2017

Scholastique Mukasonga Ruanda 2017

Alain Mabanckou República do Congo 2018

Colson Whitehead Estados Unidos 2018

Paulina Chiziane Moçambique 2021

Cristina Rivera Garza México 2025

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Confira os autores laureados que já participaram da Flip:

Autor Nacionalidade Participação na Flip Prêmio Nobel

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Nadine Gordimer África do Sul 2007 1991

M. Coetzee África do Sul 2007 2003

Svetlana Aleksiévitch Bielorrússia 2017 2015

Han Kang Coreia do Sul 2021 2024

Annie Ernaux França 2022 2022

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