Entre os cotados ao Nobel de Literatura, surge uma brasileira
Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Margaret Atwood, Karl Ove Knausgård, Colm Tóibín e Salman Rushdie estão entre os escritores que já estiveram na Flip
Às vésperas do anúncio do Nobel de Literatura de 2026, um levantamento chama atenção para a relação entre o prêmio e a Flip – Festa Literária Internacional de Paraty: 26 autores que já estiveram no programa principal da festa aparecem entre os nomes cotados para receber o Nobel neste ano.
O levantamento tem como base a publicação do Literary Hub, a partir das cotações da casa britânica de apostas Ladbrokes. Além da brasileira Adélia Prado, constam da lista: Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Lídia Jorge, Margaret Atwood, Pierre Michon, entre outros.
A relação inclui escritores de diferentes gerações, nacionalidades e tradições literárias que atravessam mais de duas décadas da história da Flip. Don DeLillo participou da primeira edição, em 2003, enquanto Margaret Atwood, Lídia Jorge, Colm Tóibín e Pierre Michon estiveram em Paraty já na edição de 2004. Mais recentemente, Cristina Rivera Garza participou da Flip 2025.
Aos 90 anos, Adélia Luzia Prado de Freitas é uma poetisa, professora, filósofa, romancista e contista, ligada ao Modernismo. Considerada a maior poetisa viva do Brasil, sua obra retrata o cotidiano com perplexidade e encanto, tornando-o universal, político e social.
O Nobel de Literatura de 2026 será anunciado pela Academia Sueca em 8 de outubro. A Academia não divulga os nomes indicados, e as cotações das casas de apostas representam apenas especulações sobre os possíveis vencedores.
Confira os autores cotados que já participaram da Flip:
Autor Nacionalidade Participação na Flip
- Don DeLillo Estados Unidos 2003
- Colm Tóibín Irlanda 2004, 2015
- Lídia Jorge Portugal 2004
- Margaret Atwood Canadá 2004, 2021
- Pierre Michon França 2004
- David Grossman Israel 2005
- Enrique Vila-Matas Espanha 2005
- Michael Ondaatje Canadá 2005
- Salman Rushdie Índia / Reino Unido 2005
- Adélia Prado Brasil 2006
- Ali Smith Escócia 2006
- César Aira Argentina 2007
- Mia Couto Moçambique 2007
- Chimamanda Ngozi Adichie Nigéria 2008
- Caryl Phillips São Cristóvão e Neves 2011
- Emmanuel Carrère França 2011
- Adonis Síria 2012
- Vladímir Sorókin Rússia 2014
- Karl Ove Knausgård Noruega 2016
- Deborah Levy África do Sul 2017
- Diamela Eltit Chile 2017
- Scholastique Mukasonga Ruanda 2017
- Alain Mabanckou República do Congo 2018
- Colson Whitehead Estados Unidos 2018
- Paulina Chiziane Moçambique 2021
- Cristina Rivera Garza México 2025
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Confira os autores laureados que já participaram da Flip:
Autor Nacionalidade Participação na Flip Prêmio Nobel
- Nadine Gordimer África do Sul 2007 1991
- M. Coetzee África do Sul 2007 2003
- Svetlana Aleksiévitch Bielorrússia 2017 2015
- Han Kang Coreia do Sul 2021 2024
- Annie Ernaux França 2022 2022