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Cultura

Entre os cotados ao Nobel de Literatura, surge uma brasileira

Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Margaret Atwood, Karl Ove Knausgård, Colm Tóibín e Salman Rushdie estão entre os escritores que já estiveram na Flip

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h20
Adélia Prado
Adélia Prado (Reprodução/Divulgação)
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Às vésperas do anúncio do Nobel de Literatura de 2026, um levantamento chama atenção para a relação entre o prêmio e a Flip – Festa Literária Internacional de Paraty: 26 autores que já estiveram no programa principal da festa aparecem entre os nomes cotados para receber o Nobel neste ano.

O levantamento tem como base a publicação do Literary Hub, a partir das cotações da casa britânica de apostas Ladbrokes. Além da brasileira Adélia Prado, constam da lista: Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Lídia Jorge, Margaret Atwood, Pierre Michon, entre outros.

A relação inclui escritores de diferentes gerações, nacionalidades e tradições literárias que atravessam mais de duas décadas da história da Flip. Don DeLillo participou da primeira edição, em 2003, enquanto Margaret Atwood, Lídia Jorge, Colm Tóibín e Pierre Michon estiveram em Paraty já na edição de 2004. Mais recentemente, Cristina Rivera Garza participou da Flip 2025.

Aos 90 anos, Adélia Luzia Prado de Freitas é uma poetisa, professora, filósofa, romancista e contista, ligada ao Modernismo. Considerada a maior poetisa viva do Brasil, sua obra retrata o cotidiano com perplexidade e encanto, tornando-o universal, político e social.

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O Nobel de Literatura de 2026 será anunciado pela Academia Sueca em 8 de outubro. A Academia não divulga os nomes indicados, e as cotações das casas de apostas representam apenas especulações sobre os possíveis vencedores.

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Confira os autores cotados que já participaram da Flip:

Autor                                       Nacionalidade                        Participação na Flip

  • Don DeLillo                            Estados Unidos                      2003
  • Colm Tóibín                            Irlanda                                    2004, 2015
  • Lídia Jorge                              Portugal                                  2004
  • Margaret Atwood                  Canadá                                  2004, 2021
  • Pierre Michon                         França                                   2004
  • David Grossman                    Israel                                      2005
  • Enrique Vila-Matas              Espanha                                2005
  • Michael Ondaatje                 Canadá                                  2005
  • Salman Rushdie                   Índia / Reino Unido           2005
  • Adélia Prado                          Brasil                                      2006
  • Ali Smith                                Escócia                                  2006
  • César Aira                              Argentina                                2007
  • Mia Couto                              Moçambique                          2007
  • Chimamanda Ngozi Adichie   Nigéria                               2008
  • Caryl Phillips                          São Cristóvão e Neves        2011
  • Emmanuel Carrère              França                                    2011
  • Adonis                                    Síria                                       2012
  • Vladímir Sorókin                 Rússia                                   2014
  • Karl Ove Knausgård            Noruega                                2016
  • Deborah Levy                       África do Sul                          2017
  • Diamela Eltit                         Chile                                      2017
  • Scholastique Mukasonga    Ruanda                                  2017
  • Alain Mabanckou                  República do Congo              2018
  • Colson Whitehead                 Estados Unidos                      2018
  • Paulina Chiziane                   Moçambique                           2021
  • Cristina Rivera Garza           México                                    2025
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Confira os autores laureados que já participaram da Flip:

Autor                                       Nacionalidade             Participação na Flip   Prêmio Nobel

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  • Nadine Gordimer                    África do Sul               2007                           1991
  • M. Coetzee                        África do Sul                       2007                           2003
  • Svetlana Aleksiévitch            Bielorrússia                  2017                           2015
  • Han Kang                               Coreia do Sul                 2021                           2024
  • Annie Ernaux                          França                           2022                           2022
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