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Cultura

Entenda por que Matt Damon precisou de uma mulher como sua dublê em ‘A Odisseia’

Protagonista do filme de Christopher Nolan elogiou trabalho da atriz Devyn Dalton

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h16 | Atualizado em 21 jul 2026, 16h32
À esquerda, um homem barbudo de meia-idade com armadura de couro, olhando para a direita em um cenário rochoso. À direita, uma mulher sorridente de cabelos escuros, vestindo regata verde e jeans, contra um fundo verde
Matt Damon como Odisseu em 'A Odisseia' e a atriz Devyn Daton, sua dublê (Universal Pictures/IMDb/Reprodução)
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Matt Damon passou por uma intensa preparação física para interpretar Odisseu em A Odisseia, um dos maiores sucessos de bilheteria de 2026. Mas, segundo o próprio ator, parte do trabalho que chamou a atenção do público nas sequências de ação teve a contribuição decisiva de uma profissional que permaneceu longe dos holofotes: a dublê Devyn Dalton.

Durante participação no podcast Happy Sad Confused, Damon contou que Dalton foi sua dublê de corpo no filme de Christopher Nolan em diversas cenas envolvendo os Lestrigões, os gigantes que cruzam o caminho do herói na adaptação da clássica epopeia grega. O recurso ajudou a criar o efeito de perspectiva que faz os monstros parecerem ainda mais imponentes na tela.

O ator revelou ter ficado impressionado ao conhecer a dublê pessoalmente. Segundo ele, Dalton tinha uma força física notável e assumiu boa parte das tomadas necessárias para construir a ilusão visual das sequências. Damon afirmou que fez questão de agradecê-la pelo trabalho, destacando que, embora muitas imagens exibam seus próprios braços em cena, a contribuição da profissional foi essencial para o resultado final.

Lançado no início deste mês, A Odisseia acompanha a longa jornada de Odisseu de volta para casa após a Guerra de Troia. Pelo caminho, o guerreiro enfrenta criaturas mitológicas, deuses e inimigos capazes de colocar sua sobrevivência em risco, enquanto sua esposa, interpretada por Anne Hathaway, e seu filho, vivido por Tom Holland, aguardam seu retorno.

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Bilheterias de A Odisseia

O épico A Odisseia, dirigido pelo ambicioso e condecorado Christopher Nolan, chegou aos cinemas na última quinta-feira, 16, e se tornou sucesso instantâneo ao redor do globo. Por aqui, o filme dominou as bilheterias no final de semana e levou cerca de 850.290 espectadores às salas, arrecadando R$22,2 milhões no país. Apesar do êxito, esta é apenas a sétima melhor estreia do ano em terras brasileiras. Confira o ranking de 2026:

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  1. O Diabo Veste Prada 2 – R$55,11 milhões e 2,46 milhões de espectadores
  2. Michael – R$30,09 milhões e 1,23 milhão de espectadores
  3. Toy Story 5 – R$29,68 milhões e 1,22 milhão de espectadores
  4. Todo Mundo em Pânico – R$24,26 e 1,04 milhão de espectadores
  5. Super Mario Galaxy: O Filme – R$ 24,03 milhões e 1,01 milhão de espectadores
  6. Mestres do Universo – R$22,23 milhões e 923.450 espectadores
  7. A Odisseia – R$22,2 milhões e 850.290 espectadores
  8. Moana – R$12,17 milhões e 494.610 espectadores
  9. Dia D – R$11,21 milhões e 435.310 espectadores
  10. Pânico 7 – R$10,49 milhões e 458.740 espectadores

Nos Estados Unidos, o desempenho foi melhor: o filme levantou cerca de 125,5 milhões de dólares e ficou em terceiro lugar no levantamento anual, atrás de Toy Story 5 Super Mario Galaxy: O Filme.

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Com um orçamento estimado em 250 milhões de dólares, o filme baseado no poema de Homero espera arrecadar mais de um bilhão de dólares para atingir o lucro pretendido — o que é plausível. Em poucos dias, sua receita global já passa dos US$ 264,1

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