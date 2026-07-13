O motivo por trás da decisão da Globo de não transmitir semifinal da Copa do Mundo

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A Globo não exibe todos os jogos da Copa do Mundo devido a uma renegociação de contrato com a Fifa em 2021, visando corte de custos e subestimando o valor da concorrência digital. A CazéTV, por sua vez, garantiu a transmissão completa, gerando uma disputa por audiência e dividindo as partidas entre diversas plataformas.

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Nesta semana, França e Espanha e Argentina e Inglaterra se enfrentam pelas semifinais da Copa do Mundo — mas só o segundo jogo vai ter exibição na Globo, já que o clássico ibérico é exclusivo da CazéTV.

Desde o início do torneio, uma pergunta insistente martela na cabeça do público: por que, afinal, alguns jogos importantes não estão sendo exibidos na Globo e Sportv? A resposta passa pela aquisição dos diretos da emissora, que comprou apenas metade das partidas do mundial — mais precisamente, metade dos jogos de cada etapa da competição. Os demais são exclusivos da CazeTV.

Como a semifinal conta apenas com duas partidas, somente uma pode ser exibida na tv — enquanto a outra será transmitida apenas no YouTube. Na semifinal, o canal de Casimiro Miguel teve prioridade na escolha, e selecionou o embate europeu de terça-feira, às 16h, como jogo exclusivo da plataforma. Com isso, Globo e SBT ficaram com Argentina x Inglaterra, marcado para o dia seguinte, também às 16h.

Por que a Globo abriu mão de metade da Copa do Mundo?

Em 2021, a emissora da família Marinho renegociou o contrato que tinha com a Fifa, no valor de 90 milhões de dólares anuais pelos direitos de transmissão, e passou a pagar 40 milhões por ano. Afetada pela pandemia, visando cortar custos — e sem dar à internet seu devido valor —, abriu mão da exclusividade da Copa de 2022 e do torneio seguinte no mundo virtual e, mais tarde, optou por comprar apenas metade dos jogos do torneio de 2026.

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São várias as teorias para a decisão da Globo. Nos bastidores, a justificativa mais aceita é que, quando renegociou seu contrato com a Fifa, a emissora julgou que, com o aumento de 64 para 104 jogos em 2026, exibir todos eles afetaria demais sua grade e não compensaria o custo elevado. “O grande desafio é combinar a escalada dos custos de direitos e a estratégia para capturar a atenção do torcedor, que está fragmentada”, disse Manuel Belmar, CFO da Globo, em reportagem de VEJA. Hoje, a visão é de que o negócio subestimou a concorrência e se revelou um erro estratégico que deu de bandeja à Cazé o mote de ser “a única a ter todos os jogos da Copa”.

Como funciona a divisão dos jogos?

Ao longo da competição, os detentores dos direitos se reuniram antes de cada rodada para escolher quais jogos seriam exibidos em cada canal. Com o pacote completo, a CazéTV exibe todas as partidas — metade delas de maneira exclusiva. Os confrontos do Brasil e a grande final ficam de fora da divisão, e são transmitidos por todos os canais.

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Na prática, a Globo escolhe um jogo para exibir em seus canais e, na sequência, a CazéTV seleciona uma partida para passar de maneira exclusiva no YouTube. O processo se repete até que todos os confrontos tenham sido acomodados, e o SBT seleciona uma das partidas exibidas pela Globo para transmitir também em seu canal e na N Sports.

A ordem da escolha também é alternada: quem começa selecionando em uma rodada, perde a prioridade na seguinte, e assim por diante. Na semifinal, quem tinha prioridade era o canal de Casimiro Miguel — que optou por transmitir o clássico ibérico com exclusividade.

A disputa pela audiência

Com a transmissão fragmentada, as partidas se dividem na televisão aberta entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo os jogos no YouTube, enquanto Sportv e N Sports exibem o torneio na tv por assinatura.

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Nessa disputa, a CazéTV saiu do posto de zebra para o de artilheira ao ser a única com os direitos de exibição de todas as 104 partidas do torneio: a Globo adquiriu apenas 55 partidas, e 32 delas são divididas com o SBT, que desembolsou 25 milhões de reais pelos direitos. Em meio à competição, os canais tem se alfinetado ao vivo: Globo e SBT cutucam o delay do canal digital alardeando que a tv aberta grita gol antes, enquanto a CazéTV exalta o fato de ser a única a exibir todos os jogos do torneio.

Quando o assunto é alcance, a TV aberta segue na liderança: na fase de grupos da competição, ao menos 88% do público passou pelas transmissões de Globo e SBT. Com a TV aberta, o SporTV e a plataforma on-line GE TV, o grupo Globo aparece em uma posição dominante, com 28% acompanhando as partidas de maneira exclusiva pelos canais da empresa. A posição, no entanto, já não é tão confortável quanto no passado, já que agora divide espaço e perde parte da audiência para o SBT e a CazéTV, que vem conquistando cada vez mais público no meio digital.

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