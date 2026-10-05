Entenda a revolta de Anitta após primeiro turno: ‘Palhaçada’

Anitta usou as redes sociais para demonstrar revolta com as eleições brasileiras. Depois de compartilhar conteúdos criticando Flávio Bolsonaro (PL), questionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em um comentário sobre a eleição para o governo do Rio de Janeiro. Após Anthony Garotinho (Republicanos) desistir do recurso para validar sua candidatura, a cantora escreveu: “Pronto, agora que este senhor desistiu de seus votos… como fica a situação dos votos perdidos? Como fica o segundo turno? Vocês vão permitir essa palhaçada ?”.

A manifestação aconteceu depois de uma série de Stories já excluídos em que Anitta criticou a condução do caso pelo TSE e declarou apoio a Eduardo Paes (PSD), que terminou o primeiro turno em segundo lugar. “Eu quero um pronunciamento do TSE. Qual foi, TSE? Explica para a gente por que que no sábado não decidiram isso, no sábado, que o cara não podia”, disse Anitta.

“Foram trabalhar no domingo. Que milagre, hein? Poxa, a galera do serviço público do Brasil indo trabalhar no domingão para decidir que a candidatura do cara não pode. Caramba, gente, que evolução”, debochou a cantora.

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🚨| Anitta pede esclarecimentos ao TSE após malabarismos pós eleições com o intuito de prejudicar o atual prefeito Eduardo Paes, que se elegeu esse ano para Governador. O mesmo estaria disputando o segundo turno para Governador, mas corre o risco de não poder disputar o segundo… pic.twitter.com/mp7beeT5Rw — Anitta Detail | IV (@AnittaDetail) October 5, 2026

Anitta também afirmou que Eduardo Paes foi “o melhor prefeito que a gente teve” desde que ela tirou o título de eleitor e criticou a possibilidade de uma mudança no resultado da eleição após a apuração. “Essa política do Brasil é uma piada, é desesperador”, afirmou.

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🚨 MEU DEUS! Anitta sobre as eleições do Rio de Janeiro: "Essa politica no brasil é uma piada, é desesperador! É por isso que mais de 33 milhões de pessoas não querem votar! Perdendo tempo com essa palhaçada… É revoltante, é uma putaria! […] São 10 anos dando poder por… pic.twitter.com/QSMAqvHtPx — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) October 5, 2026

Antes dos Stories sobre a eleição no Rio de Janeiro, Anitta já havia publicado uma série de conteúdos políticos nas redes sociais. A cantora compartilhou críticas a Flávio Bolsonaro (PL), que disputará o segundo turno presidencial contra Lula (PT). Entre as postagens, Anitta abordou temas como o avanço do conservadorismo e o feminismo.

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Nesta segunda-feira, Garotinho desistiu do recurso apresentado ao TSE para tentar validar sua candidatura. A desistência, porém, não encerra automaticamente a discussão sobre o resultado e a Justiça Eleitoral ainda precisa definir os efeitos da situação jurídica sobre a totalização dos votos. Douglas Ruas (PL) terminou o primeiro turno com 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Paes. Garotinho recebeu 3,17% dos votos, que estão sob análise da Justiça Eleitoral. Caso sejam anulados definitivamente, Ruas ultrapassaria 50% dos votos válidos e poderia ser declarado eleito ainda no primeiro turno.