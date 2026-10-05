⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Entenda a revolta de Anitta após primeiro turno: ‘Palhaçada’

Cantora criticou o TSE após decisão envolvendo a candidatura de Anthony Garotinho e questionou os rumos da eleição para o governo do Rio de Janeiro

Por Ana Rita Fernandes 5 out 2026, 17h26 | Atualizado em 6 out 2026, 09h08
Cantora Anitta, com cabelos castanhos longos e maquiagem escura, sorri enquanto canta em um microfone preto. Ela veste uma blusa preta de renda, e ao fundo, velas acesas criam um ambiente intimista
Anitta (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Entenda a revolta de Anitta após primeiro turno: ‘Palhaçada’ Priorize VEJA no Google

Anitta usou as redes sociais para demonstrar revolta com as eleições brasileiras. Depois de compartilhar conteúdos criticando Flávio Bolsonaro (PL), questionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em um comentário sobre a eleição para o governo do Rio de Janeiro. Após Anthony Garotinho (Republicanos) desistir do recurso para validar sua candidatura, a cantora escreveu: “Pronto, agora que este senhor desistiu de seus votos… como fica a situação dos votos perdidos? Como fica o segundo turno? Vocês vão permitir essa palhaçada ?”.

 

Captura de tela de um post sobre as Eleições 2026 com um comentário da cantora Anitta. O post, em fundo amarelo, exibe Justiça Eleitoral e ELEIÇÕES 2026, com as frases AINDA NÃO ACABOU! e O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES 2026 SERÁ NO. Abaixo, em uma caixa de comentários, Anitta questiona sobre votos perdidos e o segundo turno, com 979 curtidas
Anitta comenta em publicação do TSE questionando qual será decisão da Justiça Eleitoral. (Reprodução) (./Reprodução)

A manifestação aconteceu depois de uma série de Stories já excluídos em que Anitta criticou a condução do caso pelo TSE e declarou apoio a Eduardo Paes (PSD), que terminou o primeiro turno em segundo lugar. “Eu quero um pronunciamento do TSE. Qual foi, TSE? Explica para a gente por que que no sábado não decidiram isso, no sábado, que o cara não podia”, disse Anitta.

“Foram trabalhar no domingo. Que milagre, hein? Poxa, a galera do serviço público do Brasil indo trabalhar no domingão para decidir que a candidatura do cara não pode. Caramba, gente, que evolução”, debochou a cantora.

Siga
Continua após a publicidade

Anitta também afirmou que Eduardo Paes foi “o melhor prefeito que a gente teve” desde que ela tirou o título de eleitor e criticou a possibilidade de uma mudança no resultado da eleição após a apuração. “Essa política do Brasil é uma piada, é desesperador”, afirmou.

Continua após a publicidade

Antes dos Stories sobre a eleição no Rio de Janeiro, Anitta já havia publicado uma série de conteúdos políticos nas redes sociais. A cantora compartilhou críticas a Flávio Bolsonaro (PL), que disputará o segundo turno presidencial contra Lula (PT). Entre as postagens, Anitta abordou temas como o avanço do conservadorismo e o feminismo.

Continua após a publicidade

Nesta segunda-feira, Garotinho desistiu do recurso apresentado ao TSE para tentar validar sua candidatura. A desistência, porém, não encerra automaticamente a discussão sobre o resultado e a Justiça Eleitoral ainda precisa definir os efeitos da situação jurídica sobre a totalização dos votos. Douglas Ruas (PL) terminou o primeiro turno com 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Paes. Garotinho recebeu 3,17% dos votos, que estão sob análise da Justiça Eleitoral. Caso sejam anulados definitivamente, Ruas ultrapassaria 50% dos votos válidos e poderia ser declarado eleito ainda no primeiro turno.

Publicidade
TAGS:
Anitta
O Som e a Fúria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).