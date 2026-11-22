A menos de três meses do Carnaval, o ritmo de ensaios passa a ser intenso nas escolas de samba. Nos últimos tempos, porém, seus espaços físicos se tornaram pequenos diante de tanta procura. Várias agremiações têm optado por incluir no seu calendário ensaios de rua, abertos não só à comunidade, mas a todos que queiram sentir de perto o calor de suas baterias e o treino do canto forte dos sambas que já estão na ponta da língua para quando fevereiro chegar. A seguir, alguns dos mais procurados.

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PARAÍSO DO TUIUTI

A escola de São Cristóvão realiza seus ensaios de rua às segundas-feiras, a partir das 19h, no Campo de São Cristóvão, em frente ao Colégio Pedro II. Para o Carnaval 2027, levará à Sapucaí o enredo Ciata: a Mãe Preta do Samba , uma homenagem a Tia Ciata , personagem fundamental para a consolidação do samba carioca.

, uma homenagem a , personagem fundamental para a consolidação do samba carioca. Ponto alto: Não costuma lotar, tem clima agradável e alguns vendedores ambulantes com cerveja e pipoca.

UNIDOS DE VILA ISABEL

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Os ensaios acontecem às quartas-feiras, a partir das 20h, no Boulevard 28 de Setembro, na altura da Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel. Para 2027, a escola apresentará Torto Arado – sobre a terra há de viver sempre o mais forte , inspirado no romance de Itamar Vieira Junior .

, inspirado no romance de . Ponto alto: Fácil de chegar e de sair, a Boulevard lota cedo. O ideal é se localizar perto dos ritmistas do Mestre Macaco branco.

UNIDOS DA TIJUCA

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A agremiação realiza seus ensaios às quintas-feiras, a partir das 19h, na região da Rua Geógrafo Milton Santos, conhecida como Via D1, no Santo Cristo. Seu enredo para 2027 é A Cabeça do Santo , inspirado no livro homônimo da escritora Socorro Acioli .

, inspirado no livro homônimo da escritora . Ponto alto: Prefira chegar de VLT, mais rápido e sem perrengue com trânsito no Centro da cidade, numa região que costuma ter engarrafamentos nos arredores.

ACADÊMICOS DO SALGUEIRO

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Também às quintas-feiras, a partir das 20h, a escola realiza seus ensaios na Rua Maxwell, na altura do número 581, no Andaraí. Para o próximo Carnaval, prepara o enredo Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história , que revisita a trajetória de Xica da Silva , personagem histórica do Brasil colonial.

, que revisita a trajetória de , personagem histórica do Brasil colonial. Ponto alto: Um dos ensaios de rua mais tradicionais. Vá de tênis confortável, o samba corre solto por lá. As barraquinhas de comidas são uma boa pedida para quem quiser fazer um pitstop entre um refrão e outro.

UNIÃO DE MARICÁ

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Os ensaios acontecem às sextas-feiras, a partir das 20h, na Rua Abreu Rangel, no Centro de Maricá. Estreante no Grupo Especial em 2027, a escola apresentará Utopia Brasil: Darcy Ribeiro , homenagem ao antropólogo, educador, escritor e político Darcy Ribeiro .

, homenagem ao antropólogo, educador, escritor e político . Ponto alto: Saindo do Rio, sem trânsito, em menos de duas horas se está lá. O ideal é arrumar uma carona ou formar um grupo para conhecer o que Maricá anda aprontando no norte-fluminense. Haja animação.

MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE MIGUEL

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A escola realiza seus ensaios aos sábados, a partir das 18h, na Avenida Ministro Ary Franco, em Bangu. Seu enredo será Latinamente Independente: Nosso Norte é o Sul em Remanifesto , inspirado na obra América Invertida , do artista uruguaio Joaquín Torres García .

, inspirado na obra , do artista uruguaio . Ponto alto: Uma das comunidades que mais canta e vibra com os ensaios de rua. O povo da Vila Vintém desce todo para sacudir ao som da bateria de Mestre Dudu. Há uma longa queima de fogos logo no começo dos ensaios, vale chegar cedo.

BEIJA-FLOR DE NILÓPOLIS

Os ensaios acontecem aos sábados, a partir das 20h, na Estrada da Mirandela, no Centro de Nilópolis. Para 2027, a escola prepara Zeneida: O Sopro do Pó de Louro , homenagem à pajé, escritora e líder espiritual Zeneida Lima , do arquipélago do Marajó.

, homenagem à pajé, escritora e líder espiritual , do arquipélago do Marajó. Ponto alto: Não existe comunidade que cante mais forte e alto do que a de Nilópolis. Vá e confira de perto. fica difícil não aprender o samba já nos primeiros minutos.

IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE

A agremiação realiza seus ensaios aos domingos, a partir das 16h, na Rua Euclides Faria, em Ramos. Seu enredo será A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia , inspirado na história de uma boneca gigante sagrada do maracatu pernambucano que desapareceu por décadas e foi reencontrada em Olinda.

, inspirado na história de uma boneca gigante sagrada do maracatu pernambucano que desapareceu por décadas e foi reencontrada em Olinda. Ponto alto: Há dois anos os ensaios de Ramos já se tornaram point por lá. Difícil é achar um lugar perto das grades das calçadas para acompanhar o cortejo carnavalesco, de tão cheio que tem ficado.

ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA

Os ensaios de rua acontecem aos domingos, a partir das 17h, na Rua Visconde de Niterói, nas proximidades da estação Maracanã. Para o Carnaval 2027, a verde e rosa apresentará Oyá por Nós , uma homenagem a Oyá, também conhecida como Iansã, divindade das religiões de matriz africana associada aos ventos, às tempestades e à transformação.

, uma homenagem a Oyá, também conhecida como Iansã, divindade das religiões de matriz africana associada aos ventos, às tempestades e à transformação. Ponto alto: Com um dos melhores sambas do ano, o ensaio virou um acontecimento. As ruas estão um fervo só.

PORTELA

A azul e branca de Madureira realiza seus ensaios aos domingos, a partir das 18h, na Estrada do Portela, esquina com a Rua Clara Nunes. O enredo Ao Mestre, com Carinho homenageará Monarco , cantor, compositor e uma das maiores referências da história da agremiação.

homenageará , cantor, compositor e uma das maiores referências da história da agremiação. Ponto alto: Coração do subúrbio carioca, a escola perfila hinos de seus grandes carnavais no esquente dos ensaios de rua, tal como nas quadras.

UNIDOS DO VIRADOURO

A escola de Niterói realiza seus ensaios aos domingos, a partir das 18h, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro da cidade. Para 2027, apresentará Griô , uma celebração aos guardiões da memória e da tradição oral africana.

, uma celebração aos guardiões da memória e da tradição oral africana. Ponto alto: A Amaral Peixoto lota para ver a alegria dos seus componentes. Opções de bebida não faltam por lá.

ACADÊMICOS DO GRANDE RIO

Os ensaios acontecem aos domingos, a partir das 19h, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no Centro de Duque de Caxias. A escola levará à Sapucaí o enredo Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade , que abordará a história dos africanos escravizados que retornaram ao continente após conquistar a liberdade, especialmente aqueles que se estabeleceram na região da Costa do Ouro, atual Gana.

, que abordará a história dos africanos escravizados que retornaram ao continente após conquistar a liberdade, especialmente aqueles que se estabeleceram na região da Costa do Ouro, atual Gana. Ponto alto: Anitta, nova rainha de bateria da escola, ainda não deu as caras no ensaio de rua. Quando isso acontecer, sai de baixo. A comunidade abraçou sua nova integrante e quer logo que ela esteja riscando o asfalto. Outras celebridades sempre aparecerem para desfilar junto aos integrantes.