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Cultura

ENQUETE: Quem é o melhor narrador dos jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Com estilos diferentes, Galvão Bueno, Everaldo Marques e Luís Felipe Freitas narram os gols da seleção brasileira por SBT, Globo e CazéTV, respectivamente

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h38 | Atualizado em 29 jun 2026, 18h38
Três homens sorrindo em close-up: o primeiro, idoso, de óculos e blazer azul; o segundo, de meia-idade, óculos e camisa polo azul; o terceiro, jovem, com barba e camiseta preta
Os narradores Galvão Bueno, Everaldo Marques e Luís Felipe Freitas  (SBT/Globo/CazéTV/Divulgação)
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A Copa do Mundo sempre produz heróis dentro de campo, mas também transforma narradores em protagonistas. Em um cenário de transmissões pulverizadas entre TV aberta, streaming e plataformas digitais, o torcedor brasileiro tem à disposição três estilos bastante distintos para acompanhar os jogos da seleção brasileira: a experiência e o peso histórico de Galvão Bueno no SBT e N Sports, a precisão técnica de Everaldo Marques na Globo e a espontaneidade de Luís Felipe Freitas na CazéTV. A disputa pela preferência do público vem sendo interessante de acompanhar. 

Galvão chegou ao torneio carregando um currículo que praticamente se confunde com a história recente das Copas do Mundo para os brasileiros. Depois de décadas como principal voz da Globo, o narrador iniciou um novo capítulo transmitindo partidas pelo SBT e pela N Sports. Seu estilo permanece reconhecível: emoção elevada, frases de efeito, bordões eternizados e uma narrativa construída para transformar cada lance em um acontecimento histórico — além de sua principal característica: a de narrador corneteiro que não poupa críticas a ninguém. Para uma geração inteira, a voz de Galvão — que narrou o tetra do Brasil em 1994 e o pentacampeonato brasileiro, em 2002 — ainda é sinônimo de jogo decisivo.

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Na Globo, Everaldo Marques representa uma mudança de linguagem que a emissora vem consolidando nos últimos anos. Dono de uma preparação técnica minuciosa, domina estatísticas, contexto histórico e leitura tática sem abrir mão da emoção nos momentos decisivos. Sua narração privilegia o ritmo da partida e a informação, característica que conquistou parte do público acostumado ao futebol americano e às grandes coberturas internacionais antes de assumir o protagonismo no futebol. Marques entrou como narrador titular após um problema de saúde afastar Luís Roberto do Mundial.

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Já a CazéTV aposta em Luís Felipe Freitas como uma voz alinhada ao consumo digital. O narrador combina intensidade, naturalidade e interação com uma audiência habituada às transmissões pela internet, onde Casimiro Miguel reina com tranquilidade entre boleiros desbocados. Sem o formalismo tradicional da televisão aberta, Freitas conduz os jogos em um tom mais próximo do torcedor comum, abrindo espaço para humor, improviso e comentários espontâneos. O formato conversa diretamente com um público mais jovem, que valoriza uma experiência menos protocolar.

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A resposta de quem é o melhor narrador depende muito do perfil de quem está assistindo. Quem busca tradição, memória afetiva e grandes momentos provavelmente continuará escolhendo Galvão Bueno. Os torcedores que preferem uma narração técnica, equilibrada e rica em informação tendem a se identificar mais com Everaldo Marques. Já aqueles que enxergam o futebol como entretenimento multiplataforma encontram em Luís Felipe Freitas uma linguagem mais contemporânea e próxima da cultura da internet.

No fim das contas, a Copa de 2026 marca um momento raro para a televisão esportiva brasileira: pela primeira vez em muitos anos, não existe uma única voz dominante. A concorrência entre emissoras e plataformas ampliou as opções para o público e transformou a escolha do narrador em mais um ingrediente da experiência de assistir aos jogos da seleção. Mais do que definir quem é o melhor, o Mundial evidencia que o torcedor brasileiro nunca teve tantas formas diferentes de acompanhar o sonho do hexa.

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