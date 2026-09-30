Enquete A Fazenda 18: quem deve ficar entre Adryana, Daniel, Maíra e Sergio?

Vote na enquete em quem deve FICAR em A Fazenda 16:

Adryana Ribeiro, Daniel Erthal, Maíra Charken e Sergio Hondjakoff formam a segunda roça de A Fazenda 18. Os quatro nomes foram definidos na noite desta terça-feira, 29 de setembro, em uma edição marcada pela resposta da Record sobre a acusação de assédio de Ana Bruna contra Sergio Hondjakoff. Conforme anunciado pela apresentadora Adriana Galisteu, a direção do programa avaliou as imagens do dia em que a participante disse ter sentido as partes íntimas do ator a tocando e não nada que infringisse as regras do reality, mantendo o eterno Cabeção de Malhação na competição.

A votação teve 16 votos em Serginho e o uso de um dos poderes do lampião. A eliminação acontece na quinta-feira, 1º, quando o público decidirá quem continua na disputa. Diferentemente do Big Brother Brasil, do Globo, em que o voto é para eliminar, a votação em A Fazenda é para escolher quem deve permanecer na disputa.

A votação de VEJA não influencia na votação oficial que acontece no site do R7 a partir da noite desta quarta-feira, 30, após a Prova do Fazendeiro que tira um dos peões da zona de risco e define o líder da próxima semana.

Continua após a publicidade

Como foi formada a roça?

Vencedor da Prova de Fogo, Rikardo Negro foi chamado por Adriane Galisteu para escolher entre os pergaminhos amarelo e vermelho. Ele ficou com o vermelho e entregou o outro a Jottapê. O poder permitia trocar dois participantes da baia por dois peões da sede. Jottapê retirou Mônica Fonseca e Renê Thristan e colocou Mayk Leão e Tina Calamba no grupo.

Na sequência, Darlin Ferrattry, fazendeira da semana, indicou Maíra Charken diretamente para a roça. A justificativa foi a de que a atriz teria se afastado depois de não precisar mais da fazendeira no jogo. Maíra contestou a decisão e acusou Darlin de agir de maneira falsa.

Na votação da sede, Sergio Hondjakoff concentrou os votos e recebeu 16 indicações. Com isso, ocupou o segundo banco da roça e puxou Adryana Ribeiro da baia. A cantora reagiu à indicação lembrando que também conta com apoio de torcedores fora do programa.

Continua após a publicidade

A quarta vaga ficou com Daniel Erthal, que sobrou no Resta Um. Antes do veto para a Prova do Fazendeiro, Rikardo revelou o segundo efeito de seu poder: imunizar um dos roceiros da decisão. Ele escolheu Adryana, que ficou protegida do veto. Daniel, então, vetou Maíra da disputa pelo chapéu de fazendeira. Com isso, a formação da berlinda foi concluída com quatro nomes.

Quem votou em quem

Mônica Fonseca, Eduarda Braum, Murilo Dias, Catherine Bascoy, Fran Almeida, Alfredo Amaral, Thaíde, Gabriel Torres, Rikardo Negro, Lucas Bissoli, Jottapê, Renata Del Bianco, Ana Bruna, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Renê Thristan votaram em Sergio. Maíra Charken, Ariela Carasso E Mayk Leão votaram em Mônica Fonseca. Sergio votou em Lucas Bissoli; Adryana Ribeiro em Daniel Erthal; Daniel Erthal em Eduarda Braum; Tina Calamba em Fran Almeida; e Jonatas Faro em Igor Monteiro.

Continua após a publicidade