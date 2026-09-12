Enquanto Rock in Rio recebe Maroon 5 pela quarta vez, São Paulo canta Maria Bethânia

Enquanto o Maroon 5 se preparava para subir, pela quarta vez, no palco do Rock in Rio, São Paulo tinha uma aula melhor sobre o que é ser atração principal. Maria Bethânia comandava o Coala Festival, neste sábado, 12. A plateia gritou, aplaudiu e cantou junto cada faixa. Descalça, de jaqueta e calça azul metalizada, brincou no palco como quem sabe que não precisa se esforçar para ser a atração da noite. Cantou os sucessos mais pedidos, ao menos os que couberam em pouco mais de uma hora de show.

Logo no início, emendou Brincar de Viver, Os Mais Doces dos Bárbaros e Fé Cega Faca Amolada, acompanhada por outros doze músicos. Sentada, cantou O Lado Quente do Ser em coro com a plateia. A inconfundível voz de trovão sustentou a apresentação. E não fugiu do tom político. Depois de Reconvexo, respondeu aos gritos de “Lula” vindos da plateia levantando o braço com a mão em “L”. Ainda no palco, após Sonho Impossível, declarou: “Eu voto Lula presidente”.

No estado vizinho, o Maroon 5 repete a mesma fórmula de sempre. A banda estreou no Rock in Rio em 2011, substituindo Jay-Z. Em 2017, entrou no lugar de Lady Gaga, que cancelara a vinda um dia antes, e ainda cumpriu a apresentação já marcada para o dia seguinte. Em 2023, ainda voltaram ao Brasil para o The Town, versão paulistana do Rock in Rio.

É a primeira vez da banda de Adam Levine no país desde o lançamento de Love Is Like, oitavo álbum de estúdio que não chega a lugar nenhum: faixas que tentam replicar sucessos antigos sem o menor sinal de risco. A falta de ousadia na escolha do headliner não afugentou público. O dia pop do Rock in Rio, que também leva Demi Lovato e J Balvin ao palco, esgotou os ingressos.

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O Coala, com previsão de chuva no fim de semana paulistano, ainda tinha entradas disponíveis para os dois dias. Não que isso tenha feito diferença para quem estava lá: com o público de pé e cantando junto, Bethânia entregou em uma hora o que quatro passagens pelo Rock in Rio não garantem.