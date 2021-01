Enquanto Hollywood recua, Netflix promete um filme por semana em 2021

Em uma jogada ambiciosa, a Netflix anunciou que irá lançar um novo filme por semana até o final do ano. O plano inclui longas originais da plataforma e aquisições de grandes estúdios, totalizando um catálogo de 71 títulos de gêneros variados, de comédias românticas a filmes de ação, animações infantis e musicais.

O anúncio fui divulgado pelas redes sociais da empresa a partir de um vídeo, no qual figurões de Hollywood contam de projetos que participam. Na lista, está o aguardado thriller de ação Red Notice, estrelado por Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson, o faroeste The Harder They Fall, com Regina King, Idris Elba e Jonathan Majors, astro de Lovecraft County, e A Mulher na Janela, suspense com Amy Adams. Ao todo, serão 53 filmes em inglês, dez em outros idiomas e oito animações.

A quantidade volumosa de lançamentos supera em muito a produção de estúdios de cinema mesmo antes da pandemia – e agora, com a perspectiva de novos adiamentos nas telonas, a estratégia ganha mais peso. Hollywood já se prepara para empurrar filmes esperados no primeiro semestre do ano para depois de julho, que é quando se espera que as campanhas de vacinação contra o coronavírus já estejam bem engatadas e colhendo frutos. É caso de 007 – Sem Tempo Para Morrer e Viúva Negra, agendados para abril e maio respectivamente, que ainda devem sofrer com a insegurança da população em ir às salas de cinema. Felizmente, boa parte dos longas mais aguardados está marcada para o segundo semestre do ano.

Além deles, são esperadas continuações de sucessos teen da Netflix, como Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre, Lara Jean e A Barraca do Beijo 3. Também entra na lista a comédia Don’t Look Up, estrelada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Chris Evans, Meryl Streep e Jonah Hill.

Confira abaixo o vídeo divulgado pela Netflix: