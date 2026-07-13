“Enferrujada”: Rihanna faz aparição surpresa em show de Jay-Z

Neste domingo, 12, aconteceu a terceira e última noite de residência da turnê JAY-Z 30, que celebrou os 30 anos de carreira do rapper americano Jay-Z. O projeto, que marca o trigésimo aniversário do álbum de estreia do cantor, Reasonable Doubt, e os 25 anos do disco The Blueprint, comoveu a internet neste fim de semana por levar ao palco do Yankee Stadium, em Nova York, dois grandes nomes da música: Beyoncé e Rihanna.

Afastada da indústria musical há quase dez anos, Rihanna surpreendeu o público ao apresentar sucessos como B*tch Better Have My Money e Run This Town. Antes de começar a cantar, a artista brincou com o público: “Vocês sabem que estou enferrujada, né? Faz tempo. Vocês estão comigo agora?”. Apesar do hiato, ela declarou que “sentia falta disso”, segundo a revista americana Variety. A artista não lança álbuns desde 2016, quando saiu o disco ANTI, mas chegou a se apresentar no intervalo do Super Bowl em 2023.

A última noite de show de Jay-Z também contou com a presença de Beyoncé, que cantou Drunk in Love. Na última sexta-feira, 11, a artista já havia subido ao palco ao lado do marido, quando apresentou a faixa Can’t Knock the Hustle. Na ocasião, até mesmo Blue Ivy Carter, filha do casal, participou da celebração da carreira do pai, tocando uma versão de Feelin’ It no piano.

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Além delas, Usher, Jermaine Dupri, Pharrell Williams, Clipse, Teyana Taylor, Swizz Beatz, Jeezy, Fat Joe, Jadakiss e The-Dream também estiveram entre os convidados especiais do rapper.

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