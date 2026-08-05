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Cultura

Encontro de autores, leitura de cartas e debates agitam a Flipelô

Evento acontece entre os dias 5 e 9 de agosto

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 6 ago 2026, 08h45
Foto de Jorge Amado e Dias Gomes em igreja no Pelourinho, em Salvador
Igreja no Pelourinho, em Salvador (Valmir Moratelli/VEJA)
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Encontro de autores, leitura de cartas e debates agitam a Flipelô Priorizar nos meus resultados Google

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) acontece entre os dias 5 e 9 de agosto. O evento terá diversos espaços com debates sobre a literatura no Brasil, palestras com autores e rodas de leitura. Dentre as locações está a Casa Motiva, no Vale do Dendê. O local vai receber a neta de Erico Verissim, Fernanda Verissimo e a filha de Jorge Amado, Paloma Amado, em uma mesa com um lançamento inédito dos autores. Em Um gesto de amizade – as cartas de Erico e Jorge, o público vai ter a oportunidade de ler cartas trocadas pelos gigantes nomes da literatura brasileira. 

A ideia é também trazer os livros mais perto dos jovens e crianças. A escritora norte-americana Tracy Mann, autora de Bahia: memórias do Brasil, falará sobre a influência da Bahia na sua vida e como foi escrever a obra. 

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“A literatura tem o poder de ampliar repertórios, despertar novos olhares e fortalecer vínculos com a nossa história e identidade. Queremos que a Casa Motiva seja um espaço acolhedor de encontro, troca e inspiração, aproximando diferentes gerações e públicos da leitura e das manifestações culturais”, diz a presidente do Instituto Motiva, Renata Ruggiero.

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Esta cobertura tem o apoio da Motiva, patrocinadora do evento.

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TAGS:
Bahia
Gente
Literatura
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