Encontro de autores, leitura de cartas e debates agitam a Flipelô
Evento acontece entre os dias 5 e 9 de agosto
A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) acontece entre os dias 5 e 9 de agosto. O evento terá diversos espaços com debates sobre a literatura no Brasil, palestras com autores e rodas de leitura. Dentre as locações está a Casa Motiva, no Vale do Dendê. O local vai receber a neta de Erico Verissim, Fernanda Verissimo e a filha de Jorge Amado, Paloma Amado, em uma mesa com um lançamento inédito dos autores. Em Um gesto de amizade – as cartas de Erico e Jorge, o público vai ter a oportunidade de ler cartas trocadas pelos gigantes nomes da literatura brasileira.
A ideia é também trazer os livros mais perto dos jovens e crianças. A escritora norte-americana Tracy Mann, autora de Bahia: memórias do Brasil, falará sobre a influência da Bahia na sua vida e como foi escrever a obra.
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“A literatura tem o poder de ampliar repertórios, despertar novos olhares e fortalecer vínculos com a nossa história e identidade. Queremos que a Casa Motiva seja um espaço acolhedor de encontro, troca e inspiração, aproximando diferentes gerações e públicos da leitura e das manifestações culturais”, diz a presidente do Instituto Motiva, Renata Ruggiero.
Esta cobertura tem o apoio da Motiva, patrocinadora do evento.