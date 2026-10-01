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Cultura

Empresário do setor imobiliário relembra trajetória profissional em livro

Evandro Alonso, fundador do Grupo KAZA, destaca motivações e dificuldades de sua vida profissional

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 18h30
Livro Forjado para Vencer de Evandro Alonso, com prefácio de Paulo Vieira, capa preta e letras douradas, sobre lições de vendas, coragem e propósito para crescer em todas as áreas da vida, editora Gente, em uma superfície de madeira clara
'Forjado para Vencer – Lições de vendas, coragem e propósito para crescer em todas as áreas da vida', de Evandro Alonso (./Divulgação)
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O empresário Evandro Alonso, fundador e CEO do Grupo KAZA, está lançando o livro “Forjado para Vencer – Lições de vendas, coragem e propósito para crescer em todas as áreas da vida”, reunindo diversos momentos de sua história.

Ao longo de 176 páginas, Evandro revisita episódios que vão da infância marcada pela escassez e pela ausência paterna aos primeiros negócios, passando por vendas, dificuldades financeiras, falência, recomeços e pela construção de sua trajetória no mercado imobiliário.

O empresário usa a própria história para questionar as motivações que estão por trás da busca pelo sucesso. Para ele, é uma pergunta que não se resolve de uma vez.

Evandro também aborda decisões equivocadas de gestão, dificuldades financeiras, conflitos societários e uma falência que o obrigou a reconstruir a vida profissional. São experiências, segundo ele, que não são desvios de uma trajetória de sucesso, mas parte de sua formação.

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“Existe uma tendência de contar histórias empresariais olhando apenas para aquilo que deu certo. Mas eu não conseguiria contar a minha dessa maneira. Os erros mudaram profundamente a forma como passei a administrar, liderar e até a enxergar dinheiro. O sucesso deixou de ser apenas aquilo que eu conseguia acumular e passou a envolver também quem eu estava me tornando durante o caminho”, explica.

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