Empresário do setor imobiliário relembra trajetória profissional em livro
Evandro Alonso, fundador do Grupo KAZA, destaca motivações e dificuldades de sua vida profissional
O empresário Evandro Alonso, fundador e CEO do Grupo KAZA, está lançando o livro “Forjado para Vencer – Lições de vendas, coragem e propósito para crescer em todas as áreas da vida”, reunindo diversos momentos de sua história.
Ao longo de 176 páginas, Evandro revisita episódios que vão da infância marcada pela escassez e pela ausência paterna aos primeiros negócios, passando por vendas, dificuldades financeiras, falência, recomeços e pela construção de sua trajetória no mercado imobiliário.
O empresário usa a própria história para questionar as motivações que estão por trás da busca pelo sucesso. Para ele, é uma pergunta que não se resolve de uma vez.
Evandro também aborda decisões equivocadas de gestão, dificuldades financeiras, conflitos societários e uma falência que o obrigou a reconstruir a vida profissional. São experiências, segundo ele, que não são desvios de uma trajetória de sucesso, mas parte de sua formação.
“Existe uma tendência de contar histórias empresariais olhando apenas para aquilo que deu certo. Mas eu não conseguiria contar a minha dessa maneira. Os erros mudaram profundamente a forma como passei a administrar, liderar e até a enxergar dinheiro. O sucesso deixou de ser apenas aquilo que eu conseguia acumular e passou a envolver também quem eu estava me tornando durante o caminho”, explica.