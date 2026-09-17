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Cultura

Empresário diz que Ed Sheeran pediu doação milionária em meio à polêmica com Macklemore

Rapper foi demitido após declarações pró-Palestina em shows

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 12h17 | Atualizado em 17 set 2026, 12h38
Rio de Janeiro (RJ), 19/09/2024 - Rock In Rio 2024 / 40 anos - O cantor Ed Sheeran encerra o quarto dia de festival no Palco Mundo. Foto: Guito Moreto / Agência O Globo
O cantor Ed Sheeran encerra o quarto dia de festival no Palco Mundo (Guito Moreto/Agência O Globo//)
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O cantor Ed Sheeran pediu ao bilionário Robert Kraft que doasse 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, para ajuda humanitária “na região”, segundo declaração do próprio empresário nesta quinta-feira, 17. O pedido ocorre em meio à polêmica envolvendo a demissão de Macklemore da turnê de Sheeran nos Estados Unidos.

O rapper havia anunciado que destinaria 1 milhão de dólares (cerca de 5,1 milhões de reais), referente aos ganhos de sua participação na turnê, a seis organizações de apoio aos palestinos. Em seguida, desafiou Kraft a igualar a contribuição. O empresário, dono do estádio Gillette, afirmou, nesta quarta-feira, 16, que Sheeran já havia feito o pedido de doação de 2 milhões de dólares (cerca de 10,3 milhões de reais) antes da manifestação pública do rapper.

“Mais cedo hoje, antes de Macklemore me desafiar a igualar sua doação, Ed me ligou e pediu que eu comprometesse 2 milhões de dólares para igualar a doação dele, visando ajudar a região a enfrentar essa crise humanitária. Ed agora planeja entrar em contato com outros proprietários de locais de eventos, e nosso objetivo é continuar trabalhando juntos para construir pontes”, afirmou Kraft, em um comunicado.

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A controvérsia começou após Macklemore fazer manifestações pró-Palestina durante apresentações no estádio MetLife. Depois, foi divulgada a informação de que o rapper foi retirado das apresentações restantes após os proprietários dos locais comunicarem que não permitiriam sua participação. Kraft justificou a decisão citando declarações recentes e um histórico que classificou como retórica antissemita. Macklemore rejeita as acusações.

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Já Sheeran afirmou que a decisão foi tomada pelos produtores e pelos locais dos shows, e não por ele. O episódio também levou artistas como Finneas, Lukas Graham e Beoga a deixarem a turnê em solidariedade a Macklemore.

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