Empresário diz que Ed Sheeran pediu doação milionária em meio à polêmica com Macklemore

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Ed Sheeran pediu ao bilionário Robert Kraft uma doação de US$ 2 milhões, cerca de 10 milhões de reais, para ajuda humanitária na região, antes mesmo de Macklemore desafiar o empresário a igualar sua própria contribuição. A controvérsia envolvendo Macklemore e sua remoção da turnê de Sheeran por declarações pró-Palestina ganha novos detalhes.

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O cantor Ed Sheeran pediu ao bilionário Robert Kraft que doasse 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, para ajuda humanitária “na região”, segundo declaração do próprio empresário nesta quinta-feira, 17. O pedido ocorre em meio à polêmica envolvendo a demissão de Macklemore da turnê de Sheeran nos Estados Unidos.

O rapper havia anunciado que destinaria 1 milhão de dólares (cerca de 5,1 milhões de reais), referente aos ganhos de sua participação na turnê, a seis organizações de apoio aos palestinos. Em seguida, desafiou Kraft a igualar a contribuição. O empresário, dono do estádio Gillette, afirmou, nesta quarta-feira, 16, que Sheeran já havia feito o pedido de doação de 2 milhões de dólares (cerca de 10,3 milhões de reais) antes da manifestação pública do rapper.

“Mais cedo hoje, antes de Macklemore me desafiar a igualar sua doação, Ed me ligou e pediu que eu comprometesse 2 milhões de dólares para igualar a doação dele, visando ajudar a região a enfrentar essa crise humanitária. Ed agora planeja entrar em contato com outros proprietários de locais de eventos, e nosso objetivo é continuar trabalhando juntos para construir pontes”, afirmou Kraft, em um comunicado.

A controvérsia começou após Macklemore fazer manifestações pró-Palestina durante apresentações no estádio MetLife. Depois, foi divulgada a informação de que o rapper foi retirado das apresentações restantes após os proprietários dos locais comunicarem que não permitiriam sua participação. Kraft justificou a decisão citando declarações recentes e um histórico que classificou como retórica antissemita. Macklemore rejeita as acusações.

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Já Sheeran afirmou que a decisão foi tomada pelos produtores e pelos locais dos shows, e não por ele. O episódio também levou artistas como Finneas, Lukas Graham e Beoga a deixarem a turnê em solidariedade a Macklemore.

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