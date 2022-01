Empresa inglesa lançará estúdio de cinema no espaço em 2024

A Space Entertainment Enterprise (S.E.E), empresa inglesa que está co-produzindo o filme espacial de Tom Cruise, revelou planos de inaugurar uma estação espacial com estúdio de cinema e arena esportiva até dezembro de 2024. Batizado de SEE-1, o módulo comportará a produção de filmes, séries, eventos musicais e esportivos, além de conteúdos que tenham de ser desenvolvidos em ambiente de microgravidade e órbita baixa. Segundo reportado pela Variety, as instalações permitirão o desenvolvimento, produção, gravação e até transmissão ao vivo dos conteúdos.

“De Júlio Verne a ‘Star Trek’, o entretenimento de ficção científica inspirou milhões de pessoas em todo o mundo a sonhar com o que o futuro pode trazer. Criar um local de entretenimento de última geração no espaço abre inúmeras portas para criar novos conteúdos incríveis e tornar esses sonhos realidade,” disse o CEO Richard Johnston à publicação.

A ambiciosa estrutura será construída pela americana Axiom, que, em janeiro de 2020, obteve autorização da NASA para desenvolver um componente comercial na Estação Espacial Internacional (ISS), a Axiom Space. É justamente nesse braço que a SEE-1 será ancorada, junto a uma série de outros empreendimentos comerciais, incluindo de turismo espacial. Quando o local estiver pronto, a S.E.E planeja produzir conteúdos e eventos próprios no espaço sideral, além de disponibilizar suas instalações para terceiros que se interessarem pela proposta.

Segundo Michael Baine, engenheiro-chefe da Axiom, a estrutura foi projetada como um módulo inflável de 6 metros de diâmetro que pode ser adaptado a uma variedade de atividades – incluindo “uma capacidade de produção de mídia de última geração a bordo que capturará e transmitirá a experiência de ausência de peso com imagens de tirar o fôlego.”

“SEE-1 é uma oportunidade incrível para a humanidade se mover para um reino diferente e iniciar um novo capítulo emocionante no espaço”, disse a empresa em comunicado à imprensa. “Ela fornecerá um lar único e acessível de possibilidades ilimitadas de entretenimento em um local repleto de infraestrutura inovadora que desencadeará um novo mundo de criatividade”, complementa a nota, que descreve o empreendimento como uma “instalação revolucionária” que possibilitará a expansão da indústria de entretenimento para a órbita da Terra.

Antes disso, porém, a Axiom planeja enviar o astro de Hollywood Tom Cruise e o diretor Doug Liman à Estação Espacial Internacional para gravar o segundo longa filmado no espaço. A ideia era que a viagem acontecesse em outubro de 2021, mas ela foi adiada para 2022 por razões supostamente relacionadas ao orçamento de US$ 200 milhões. Aproveitando a hesitação dos americanos, uma equipe russa passou na frente na nova corrida espacial do entretenimento e foi bem-sucedida em uma gravação de 12 dias na Estação Espacial Internacional. Na trama de O Desafio, que deve ser lançado ainda esse ano, um cirurgião precisa operar um astronauta que não sobreviveria a uma viagem de volta à Terra. O futuro, pelo jeito, já chegou.