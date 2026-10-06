Emmy fecha acordo com Prime Video e deixa TV aberta após 77 anos

O Emmy vai deixar a televisão aberta e migrar para o streaming. A Academia de Televisão anunciou nesta terça-feira, 6 de outubro, um acordo de seis anos com o Prime Video, da Amazon, que passa a transmitir a cerimônia do horário nobre globalmente a partir de setembro de 2027. É a primeira vez que o Emmy deixa a TV aberta desde a criação da premiação, em 1949.

Os valores oficiais não foram divulgados, mas fontes ouvidas pela Variety estimam que o contrato esteja na casa dos 15 milhões de dólares por ano. O montante representa um aumento em relação aos acordos anteriores com ABC, NBC, CBS e Fox, que pagavam entre 8 milhões e 10 milhões de dólares anuais pelos direitos nos Estados Unidos. “É um investimento significativo”, afirmou Cris Abrego, presidente da Academia de Televisão, que confirmou apenas que o valor é superior ao das licenças anteriores.

A transmissão ficará disponível gratuitamente no Prime Video, nos Estados Unidos e nos mais de 240 países e territórios onde o serviço está presente. O acordo também abre espaço para que outros conteúdos ligados ao Emmy, como as duas noites dedicadas às categorias técnicas e artísticas, sejam incorporados à plataforma.

Para Mike Hopkins, chefe do Prime Video e do Amazon MGM Studios, o período de seis anos permitirá que as duas organizações avaliem o potencial da parceria. “Acreditamos que, no fim das contas, ficaremos muito satisfeitos com ele, assim como, eu acho, a Academia”, afirmou.

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A mudança também acontece em meio a uma transformação institucional. A Academia de Televisão e a Academia Nacional de Artes e Ciências da Televisão (NATAS), responsável por premiações como o Daytime Emmy, avançam em um processo de fusão que, segundo Abrego, pode ser concluído em meados de 2027. Com a união, outras premiações poderão futuramente chegar ao Prime Video, mas isso dependerá de uma negociação separada. A intenção da plataforma e da Academia é ampliar o Emmy para além da cerimônia anual.

“Gostaríamos de tentar criar um impulso em torno do Emmy que possa aumentar a audiência e entusiasmar mais as pessoas”, disse Hopkins.