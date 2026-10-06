⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Emmy fecha acordo com Prime Video e deixa TV aberta após 77 anos

Acordo global de seis anos também abre espaço para novos conteúdos da premiação e ocorre em meio à fusão das academias de televisão

Por Ana Rita Fernandes 6 out 2026, 15h16
Mulher com corpo pintado de dourado e asas de anjo, segurando uma esfera dourada acima da cabeça, ao lado de um homem de terno preto. Ambos estão em um tapete azul, com um painel dourado e azul ao fundo, exibindo o logo do Emmy e 100 NBC
Meg Stalter vestida de estatueta do Emmy no Emmy  (John Shearer/WireImage/Getty Images)
Continua após publicidade
Emmy fecha acordo com Prime Video e deixa TV aberta após 77 anos Priorize VEJA no Google

O Emmy vai deixar a televisão aberta e migrar para o streaming. A Academia de Televisão anunciou nesta terça-feira, 6 de outubro, um acordo de seis anos com o Prime Video, da Amazon, que passa a transmitir a cerimônia do horário nobre globalmente a partir de setembro de 2027. É a primeira vez que o Emmy deixa a TV aberta desde a criação da premiação, em 1949.

Os valores oficiais não foram divulgados, mas fontes ouvidas pela Variety estimam que o contrato esteja na casa dos 15 milhões de dólares por ano. O montante representa um aumento em relação aos acordos anteriores com ABC, NBC, CBS e Fox, que pagavam entre 8 milhões e 10 milhões de dólares anuais pelos direitos nos Estados Unidos. “É um investimento significativo”, afirmou Cris Abrego, presidente da Academia de Televisão, que confirmou apenas que o valor é superior ao das licenças anteriores.

A transmissão ficará disponível gratuitamente no Prime Video, nos Estados Unidos e nos mais de 240 países e territórios onde o serviço está presente. O acordo também abre espaço para que outros conteúdos ligados ao Emmy, como as duas noites dedicadas às categorias técnicas e artísticas, sejam incorporados à plataforma.

Para Mike Hopkins, chefe do Prime Video e do Amazon MGM Studios, o período de seis anos permitirá que as duas organizações avaliem o potencial da parceria. “Acreditamos que, no fim das contas, ficaremos muito satisfeitos com ele, assim como, eu acho, a Academia”, afirmou.

Siga
Continua após a publicidade

A mudança também acontece em meio a uma transformação institucional. A Academia de Televisão e a Academia Nacional de Artes e Ciências da Televisão (NATAS), responsável por premiações como o Daytime Emmy, avançam em um processo de fusão que, segundo Abrego, pode ser concluído em meados de 2027. Com a união, outras premiações poderão futuramente chegar ao Prime Video, mas isso dependerá de uma negociação separada. A intenção da plataforma e da Academia é ampliar o Emmy para além da cerimônia anual.

“Gostaríamos de tentar criar um impulso em torno do Emmy que possa aumentar a audiência e entusiasmar mais as pessoas”, disse Hopkins.

Publicidade
TAGS:
Emmy
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).