Emmy 2026: veja onde assistir às séries indicadas ao prêmio

A 78ª edição do Emmy Awards chega à sua principal noite na próxima segunda-feira, 14 de setembro, com uma disputa acirrada entre algumas das produções mais celebradas da televisão e do streaming. The Pitt lidera a corrida deste ano, com 26 indicações, incluindo reconhecimento nas principais categorias de drama. Na sequência aparece Hacks, que soma 25 nomeações em sua temporada final e estabelece um recorde histórico de indicações para uma série de comédia em uma única edição.

Antes da cerimônia principal, algumas categorias já tiveram seus vencedores anunciados nas duas noites do Creative Arts Emmys. As principais estatuetas, no entanto, serão entregues em 14 de setembro, quando será conhecido o resultado das categorias que concentram a disputa entre as séries, atores e plataformas que dominaram a temporada.

Confira, abaixo, os principais indicados ao Emmy 2026 e onde assistir às produções no Brasil.

Melhor série dramática

A Diplomata

Onde assistir: Netflix

A série acompanha uma diplomata americana que assume o cargo de embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido em meio a uma grave crise internacional, enquanto tenta equilibrar as exigências da carreira com sua vida pessoal. A produção está disponível na Netflix.

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A Idade Dourada

Onde assistir: HBO Max

Ambientada na Nova York do fim do século 19, a série do mesmo criador de Downton Abbey acompanha as disputas entre famílias tradicionais e a nova elite que começa a transformar a sociedade. A produção está disponível na HBO Max.

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O Cavaleiro dos Sete Reinos

Onde assistir: HBO Max

Ambientada no universo de Game of Thrones, a série acompanha as aventuras de Dunk e Egg, décadas antes dos acontecimentos da produção original. Está disponível na HBO Max.

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Paradise

Onde assistir: Disney+

A série de suspense acompanha um agente de segurança, que se torna o principal suspeito de um assassinato chocante em uma comunidade luxuosa e isolada onde vivem as pessoas mais influentes do mundo. A produção está disponível no Disney+.

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The Pitt

Onde assistir: HBO Max

O drama médico acompanha médicos, enfermeiros e outros profissionais durante um plantão de emergência, mostrando os desafios e a pressão enfrentados dentro de um hospital. A série está disponível na HBO Max.

Pluribus

Onde assistir: Apple TV

A ficção científica acompanha uma realidade em que acontecimentos extraordinários colocam em xeque a própria humanidade. A produção está disponível na Apple TV+.

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Slow Horses

Onde assistir: Apple TV

A série de espionagem acompanha agentes do serviço secreto britânico que foram enviados para um departamento considerado um verdadeiro depósito de profissionais problemáticos. Está disponível na Apple TV+.

Seus Amigos e Vizinhos

Onde assistir: Apple TV

A produção acompanha um gestor de fundos de investimento que, após perder o emprego, começa a roubar as casas de seus vizinhos ricos e acaba descobrindo segredos que complicam ainda mais sua situação. A série está disponível na Apple TV+.

Melhor telefilme

Chefes de Estado

Onde assistir: Prime Video

O filme acompanha o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro britânico, que precisam deixar de lado suas diferenças para enfrentar uma ameaça internacional. Está disponível no Prime Video.

Miss You, Love You

Onde assistir: HBO Max

O telefilme acompanha uma história de relacionamento marcada por encontros, despedidas e as mudanças provocadas pelo passar dos anos. A série está disponível na HBO Max.

De Férias Com Você

Onde assistir: Netflix

A produção acompanha personagens que embarcam em uma viagem que acaba colocando relacionamentos e expectativas à prova. Disponível na Netflix.

Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

Onde assistir: Netflix

O filme conta a história de Tova Sullivan, uma viúva solitária que trabalha no turno da noite fazendo a limpeza em um aquário da cidade. Disponível na Netflix.

Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma

Onde assistir: Prime Video

O filme traz de volta o personagem Jack Ryan em uma nova missão envolvendo ameaças internacionais e operações de espionagem. Está disponível no Prime Video.

Melhor série cômica

Abbott Elementary

Onde assistir: Disney+

A comédia acompanha professores e funcionários de uma escola pública da Filadélfia que enfrentam situações absurdas enquanto tentam oferecer uma boa educação aos alunos. Está disponível no Disney+.

O Urso

Onde assistir: Disney+

A série acompanha um jovem chef que retorna a Chicago para administrar a lanchonete da família e precisa lidar com a pressão da cozinha, dos negócios e das relações pessoais. Está disponível no Disney+.

Hacks

Onde assistir: HBO Max

A produção acompanha a relação entre uma veterana da comédia e uma jovem roteirista, que precisam aprender a trabalhar juntas apesar das diferenças entre elas. Está disponível na HBO Max.

Margo Está em Apuros

Onde assistir: Apple TV

A comédia acompanha uma mulher que vê sua vida sair dos trilhos após uma série de acontecimentos inesperados e precisa encontrar uma maneira de reconstruí-la. Está disponível na Apple TV.

Ninguém Quer

Onde assistir: Netflix

A série acompanha o relacionamento improvável entre uma mulher agnóstica e um rabino, que precisam lidar com as diferenças de personalidade, religião e expectativas familiares. Está disponível na Netflix.

Only Murders in the Building

Onde assistir: Disney+

Três vizinhos obcecados por podcasts de crimes reais se unem para investigar um assassinato ocorrido no próprio prédio onde moram. A série está disponível no Disney+.

Falando a Real

Onde assistir: Disney+

A produção acompanha um terapeuta que, após perder a esposa, começa a romper as barreiras profissionais e dizer aos pacientes exatamente o que pensa. Está disponível na Apple TV+.

O segredo de Widow’s Bay

Onde assistir: Apple TV

A série acompanha uma investigadora que chega a uma pequena cidade costeira marcada por desaparecimentos, lendas e acontecimentos inexplicáveis. Está disponível na Apple TV+.

Melhor série limitada ou antologia

All Her Fault

Onde assistir: Prime Video

A série acompanha uma mãe que vai buscar o filho na casa de um amigo, mas descobre que ele desapareceu, dando início a uma investigação cheia de segredos. Está disponível no Prime Video.

O Monstro em Mim

Onde assistir: Netflix

A produção acompanha uma escritora que começa a investigar seu novo vizinho, um homem com um passado suspeito, e acaba envolvida em uma história muito mais perigosa do que imaginava. Está disponível na Netflix.

Treta

Onde assistir: Netflix

A série acompanha duas pessoas que se envolvem em uma briga aparentemente banal no trânsito, mas deixam a raiva tomar proporções cada vez maiores. Está disponível na Netflix.

DTF St. Louis

Onde assistir: HBO Max

A produção acompanha personagens envolvidos em relações marcadas por solidão, desejo e expectativas que acabam tomando rumos inesperados. A série está disponível na HBO Max.

História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Onde assistir: Disney+

A série revisita o relacionamento entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, explorando a vida do casal sob o olhar constante da imprensa e do público. Disponível no Disney+.