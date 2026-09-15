Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Cultura

Emmy 2026 tem noite histórica — mas também o pior retrato de diversidade em anos

Cerimônia não premiou nenhum ator não branco nas categorias de atuação, enquanto Hiro Murai fez história na direção de comédia

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 00h16
Homem barbudo de terno bege com lapela de cetim e gravata borboleta preta, sorrindo e segurando um troféu dourado e um livro no palco, com um microfone à frente
Noah Wyle recebe o prêmio de Melhor Ator por The Pitt no Emmy  (Chloe Kern/WireImage/Getty Images)
Continua após publicidade
Emmy 2026 tem noite histórica — mas também o pior retrato de diversidade em anos Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de vitórias históricas como as de Jean Smart e Matthew Rhys, a edição de 2026 do Emmy terminou com um resultado que expôs um dos principais desafios ainda enfrentados pela televisão americana: a diversidade racial. Na cerimônia principal, exibida pela NBC na segunda-feira, 14, em uma transmissão de três horas apresentada por Mariska Hargitay, de Law & Order SVU, todos os dez artistas premiados nas categorias de atuação eram brancos. O resultado contrasta com anos recentes em que intérpretes de diferentes origens conquistaram espaço entre os vencedores.

O desequilíbrio já aparecia na própria lista de indicados, considerada uma das menos diversas da década. Entre os 13 concorrentes não brancos nas categorias de atuação estavam nomes como Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (O Urso), Colman Domingo (As Quatro Estações do Ano), Zendaya (Euphoria), Sterling K. Brown (Paradise) e Riz Ahmed (Bait). Oscar Isaac, guatemalteco e indicado por Treta, chegou a ser apontado como favorito em algumas previsões, mas perdeu o troféu para Matthew Rhys, de O Monstro em Mim.

Apesar da ausência de vencedores não brancos entre os atores e atrizes da cerimônia principal, a edição teve um marco importante fora dessas categorias. Hiro Murai, diretor de O Segredo de Widow’s Bay, tornou-se a primeira pessoa asiática a conquistar o Emmy de Melhor Direção de Comédia. O reconhecimento, porém, não alterou o panorama racial dos prêmios de atuação entregues no horário nobre.

Continua após a publicidade

O contraste fica mais evidente quando o resultado é comparado às edições anteriores. Em 2025, apenas um dos 12 prêmios de atuação foi conquistado por um artista não branco: Tramell Tillman, de Ruptura, que se tornou o primeiro homem negro a vencer como Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática. Em 2024, foram quatro vencedores: Liza Colón-Zayas (O Urso), Lamorne Morris (Fargo), Hiroyuki Sanada e Anna Sawai (Xógum: A Gloriosa Saga do Japão).

Siga
Continua após a publicidade

A diversidade havia alcançado números ainda maiores em 2023, quando cinco dos vencedores de atuação eram não brancos: Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Niecy Nash-Betts, Steven Yeun e Ali Wong. Em 2022, Lee Jung-jae, Zendaya e Sheryl Lee Ralph levaram três dos 12 troféus de atuação. O último precedente de uma cerimônia do Primetime Emmy sem nenhum vencedor não branco nas categorias de atuação havia sido 2021.

Há, contudo, uma exceção relevante no Emmy de 2026. Ernest Harden Jr. recebeu na semana passada um Emmy de Artes Criativas por sua participação especial em The Pitt, na pele do paciente Louie Cloverfield, personagem que conquistou o público. Como as categorias de participação especial são anunciadas na cerimônia de Artes Criativas, o momento não foi exibido na transmissão principal da NBC.

Continua após a publicidade

O resultado também chama atenção diante dos próprios dados da Academia de Televisão. Em relatório de transparência divulgado em 2025, a entidade informou que 69,2% de seus integrantes eram brancos, embora tenha registrado crescimento anual entre membros que se identificam como birraciais ou multirraciais e entre grupos asiáticos, mulheres, pessoas não binárias, transgêneros e intersexuais. A organização afirma ter entre seus objetivos promover diversidade, criatividade e reconhecimento na televisão — uma missão que o Emmy deste ano deixou novamente sob escrutínio.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).