Emmy 2026 tem noite histórica — mas também o pior retrato de diversidade em anos

Apesar de vitórias históricas como as de Jean Smart e Matthew Rhys, a edição de 2026 do Emmy terminou com um resultado que expôs um dos principais desafios ainda enfrentados pela televisão americana: a diversidade racial. Na cerimônia principal, exibida pela NBC na segunda-feira, 14, em uma transmissão de três horas apresentada por Mariska Hargitay, de Law & Order SVU, todos os dez artistas premiados nas categorias de atuação eram brancos. O resultado contrasta com anos recentes em que intérpretes de diferentes origens conquistaram espaço entre os vencedores.

O desequilíbrio já aparecia na própria lista de indicados, considerada uma das menos diversas da década. Entre os 13 concorrentes não brancos nas categorias de atuação estavam nomes como Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (O Urso), Colman Domingo (As Quatro Estações do Ano), Zendaya (Euphoria), Sterling K. Brown (Paradise) e Riz Ahmed (Bait). Oscar Isaac, guatemalteco e indicado por Treta, chegou a ser apontado como favorito em algumas previsões, mas perdeu o troféu para Matthew Rhys, de O Monstro em Mim.

Apesar da ausência de vencedores não brancos entre os atores e atrizes da cerimônia principal, a edição teve um marco importante fora dessas categorias. Hiro Murai, diretor de O Segredo de Widow’s Bay, tornou-se a primeira pessoa asiática a conquistar o Emmy de Melhor Direção de Comédia. O reconhecimento, porém, não alterou o panorama racial dos prêmios de atuação entregues no horário nobre.

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O contraste fica mais evidente quando o resultado é comparado às edições anteriores. Em 2025, apenas um dos 12 prêmios de atuação foi conquistado por um artista não branco: Tramell Tillman, de Ruptura, que se tornou o primeiro homem negro a vencer como Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática. Em 2024, foram quatro vencedores: Liza Colón-Zayas (O Urso), Lamorne Morris (Fargo), Hiroyuki Sanada e Anna Sawai (Xógum: A Gloriosa Saga do Japão).

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A diversidade havia alcançado números ainda maiores em 2023, quando cinco dos vencedores de atuação eram não brancos: Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Niecy Nash-Betts, Steven Yeun e Ali Wong. Em 2022, Lee Jung-jae, Zendaya e Sheryl Lee Ralph levaram três dos 12 troféus de atuação. O último precedente de uma cerimônia do Primetime Emmy sem nenhum vencedor não branco nas categorias de atuação havia sido 2021.

Há, contudo, uma exceção relevante no Emmy de 2026. Ernest Harden Jr. recebeu na semana passada um Emmy de Artes Criativas por sua participação especial em The Pitt, na pele do paciente Louie Cloverfield, personagem que conquistou o público. Como as categorias de participação especial são anunciadas na cerimônia de Artes Criativas, o momento não foi exibido na transmissão principal da NBC.

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O resultado também chama atenção diante dos próprios dados da Academia de Televisão. Em relatório de transparência divulgado em 2025, a entidade informou que 69,2% de seus integrantes eram brancos, embora tenha registrado crescimento anual entre membros que se identificam como birraciais ou multirraciais e entre grupos asiáticos, mulheres, pessoas não binárias, transgêneros e intersexuais. A organização afirma ter entre seus objetivos promover diversidade, criatividade e reconhecimento na televisão — uma missão que o Emmy deste ano deixou novamente sob escrutínio.