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Cultura

Emmy 2026: saiba onde assistir à premiação ao vivo na TV e no streaming

Cerimônia acontece nesta segunda-feira, 14, com transmissão da TNT e da HBO Max e pré-show no YouTube

Por Ana Rita Fernandes 14 set 2026, 08h00
A estátua do prêmio do Emmy em frente à sede da Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas
A estátua do prêmio do Emmy em frente à sede da Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas (Al Seib / Los Angeles Times/Getty Images)
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Emmy 2026: saiba onde assistir à premiação ao vivo na TV e no streaming Priorizar nos meus resultados Google

A 78ª edição do Emmy Awards acontece nesta segunda-feira, 14, diretamente do Peacock Theater, em Los Angeles. No Brasil, o público poderá acompanhar a premiação ao vivo pela TNT e pela HBO Max, com uma programação especial que começa antes da cerimônia principal.

A cobertura do tapete vermelho começa às 20h30 e será comandada pela correspondente Carol Ribeiro, que fará entrevistas com indicados e convidados, além de apresentar conteúdos especiais sobre a noite. No mesmo horário, o canal da TNT Brasil no YouTube também exibirá o pré-show ao vivo.

A cerimônia principal começa às 21h, com transmissão simultânea pela TNT e pela HBO Max. A cobertura contará com comentários da especialista em séries e filmes Aline Diniz e tradução simultânea de Regina Pierantoni Mccarthy e Robert Greathouse.

O YouTube da TNT Brasil também terá uma transmissão especial dos bastidores do estúdio. O conteúdo acompanhará as reações de Aline Diniz e dos tradutores aos principais momentos da premiação, além de trazer curiosidades e histórias relacionadas ao Emmy.

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Onde assistir ao Emmy 2026?

  • TNT: cobertura do tapete vermelho a partir das 20h30 e cerimônia principal a partir das 21h;
  • HBO Max: cobertura ao vivo a partir das 20h30 e transmissão da cerimônia às 21h;
  • YouTube da TNT Brasil: pré-show e cobertura dos bastidores a partir das 20h30.

Que horas começa o Emmy 2026?

A programação especial começa às 20h30, com a cobertura do tapete vermelho. A cerimônia principal do Emmy Awards começa às 21h, no horário de Brasília.

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A premiação acontece no Peacock Theater, em Los Angeles, e reconhece os principais trabalhos da televisão e do streaming.

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TAGS:
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