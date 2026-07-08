Emmy 2026: onde assistir às séries favoritas ao prêmio
A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas anunciou a lista completa de indicados nesta quarta-feira, 8
Com data marcada para o dia 14 de setembro, a premiação do Emmy 2026, equivalente ao Oscar da televisão americana, teve a lista completa de indicados anunciada nesta quarta-feira, 8, às 12h30. De The Pitt a Hacks, confira onde assistir aos principais indicados por categoria no streaming:
The Pitt
Indicada a Melhor Série de Drama e outras 24 categorias
Onde assistir: HBO Max
Emmy 2026: confira a lista completa de indicados ao maior prêmio da televisão americana
Pluribus
Indicada a Melhor Série de Drama e outras 17 categorias
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Onde assistir: Apple TV
Hacks
Indicada a Melhor Série de Comédia e outras 23 categorias
Onde assistir: HBO Max
Slow Horses
Indicada a Melhor Série de Drama e outras 8 categorias
Onde assistir: Apple TV
O Urso
Indicada a Melhor Série de Comédia e outras 7 categorias
Onde assistir: Disney+
O Cavaleiro dos Sete Reinos
Indicada a Melhor Série de Drama e outras 8 categorias
Onde assistir: HBO Max
O Segredo de Widow’s Bay
Indicada a Melhor Série de Comédia e outras 18 categorias
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Onde assistir: Apple TV
DTF St. Louis
Indicada a Melhor Minissérie ou Antologia e outras 12 categorias
Onde assistir: HBO Max
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