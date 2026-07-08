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Cultura

Emmy 2026: onde assistir às séries favoritas ao prêmio

A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas anunciou a lista completa de indicados nesta quarta-feira, 8

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 13h58
Elenco de 'The Pitt' na segunda temporada da série
Elenco de 'The Pitt' na segunda temporada da série (//Divulgação)
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Emmy 2026: onde assistir às séries favoritas ao prêmio Priorizar nos meus resultados Google

Com data marcada para o dia 14 de setembro, a premiação do Emmy 2026, equivalente ao Oscar da televisão americana, teve a lista completa de indicados anunciada nesta quarta-feira, 8, às 12h30. De The Pitt Hacks, confira onde assistir aos principais indicados por categoria no streaming:

The Pitt
Indicada a Melhor Série de Drama e outras 24 categorias

Onde assistir: HBO Max

Emmy 2026: confira a lista completa de indicados ao maior prêmio da televisão americana

Pluribus
Indicada a Melhor Série de Drama e outras 17 categorias
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Onde assistir: Apple TV

Hacks
Indicada a Melhor Série de Comédia e outras 23 categorias
Onde assistir: HBO Max

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Siga

Slow Horses
Indicada a Melhor Série de Drama e outras 8 categorias
Onde assistir: Apple TV

O Urso
Indicada a Melhor Série de Comédia e outras 7 categorias
Onde assistir: Disney+

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O Cavaleiro dos Sete Reinos
Indicada a Melhor Série de Drama e outras 8 categorias
Onde assistir: HBO Max

O Segredo de Widow’s Bay
Indicada a Melhor Série de Comédia e outras 18 categorias
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Onde assistir: Apple TV

DTF St. Louis
Indicada a Melhor Minissérie ou Antologia e outras 12 categorias
Onde assistir: HBO Max

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TAGS:
Emmy
premiação
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