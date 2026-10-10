Emmanuel Carrère e mais: os autores que fazem a autoficção valer a leitura

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A autoficção, gênero literário que explora a vida pessoal dos autores com liberdade criativa, ganha força no mercado editorial. De Emmanuel Carrère a Annie Ernaux, passando por Édouard Louis e talentos brasileiros, a vertente desafia os limites entre o real e o ficcional, revelando dilemas universais através de experiências íntimas. Descubra os destaques e controvérsias do gênero que redefine a literatura contemporânea.

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“Somente pela arte podemos sair de nós mesmos”, escreveu Marcel Proust em O Tempo Reencontrado. No âmbito da literatura, a ficção, então, serve de passaporte para o autor observar o mundo sob outras óticas. Na vertente oposta, a autoficção desafia essa lógica: o gênero que virou moda no mercado editorial abre uma janela indiscreta para a vida pessoal de seus escritores — ou, ao menos, para a versão que eles estão dispostos a expor. O uso de experiências particulares como matéria-­prima artística é antigo. Mas na autoficção esse gesto é mais radical: fala-­se abertamente de si, de pais, filhos, amantes e segredos de família, sem a proteção de um nome fictício ou receio de trazer à tona dores e pecados geracionais.

O termo, cunhado em 1977 pelo escritor e crítico francês Serge Dou­brovsky (1928-2017), difere da autobiografia tradicional, que promete contar apenas a verdade: na autoficção, o escritor usa a realidade com liberdade criativa, para construir uma obra literária. Os exemplares vão do vergonhoso ao sublime. Da turma que faz parte do último grupo estão representantes ilustres, sendo o também francês Emmanuel Carrère, 68 anos, um caso particularmente interessante. Filho da historiadora russa Hélène Carrère d’Encausse, foi criado no seio da elite intelectual europeia. Nem por isso se iludiu com os privilégios que o cercam. “As provações que vivi são de outra natureza — não foram sociais ou econômicas, foram psíquicas”, disse ele em entrevista a VEJA em passagem recente por São Paulo para divulgar seu novo livro, Colcoz, publicado pela Alfaguara.

A obra reconstrói quatro gerações de sua família, da emigração russa à guerra na Ucrânia, partindo da morte da mãe, em 2023, aos 94 anos. A narrativa mistura a dimensão horizontal da vida, os afetos entre contemporâneos, com a vertical, as relações entre gerações. Sobre o rótulo de autoficção, é categórico. “Não coloco subtítulos nos meus livros.” Ele prefere o termo “romance não ficcional”, em que o “eu” funciona como autoridade narrativa, não como protagonista absoluto. Carrère, de fato, é o mais diverso entre seus colegas — ele brilha também na ficção e no romance-reportagem, com livros como O Adversário e Limonov, mas todos inspirados em figuras reais.

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A França, curiosamente, é um celeiro da autoficção. A veterana Annie Ernaux, 86, levou o Nobel de Literatura em 2022 com sua prosa seca sobre classe, desejo e feminismo — um de seus livros mais impactantes, O Acontecimento, narra o aborto que ela fez quando era estudante, história revelada quase quatro décadas depois do ocorrido e vertida em filme em 2021. Já Édouard Louis, 33, é fenômeno global de vendas com relatos sobre pobreza e homofobia, com destaque merecido para seu livro de estreia, O Fim de Éddy, de 2014. Em comum, os franceses enxergam, ao olhar para si, os dilemas do mundo.

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O mesmo recorte faz o sociólogo paulista José Henrique Bortoluci, 42, que emocionou com o relato sobre o pai caminhoneiro em O que É Meu; e o paulistano Marcelo Rubens Paiva, 67, segue referência pela crueza lúcida com que trata a própria família, da ditadura às tragédias pessoais — seu relato sobre o assassinato do pai, Rubens Paiva, por agentes do regime militar em 1971, em Ainda Estou Aqui, virou filme e trouxe para o Brasil nosso primeiro Oscar.

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Com uma pegada mais psicológica e autocrítica, o norueguês Karl Ove Knausgård, 57, ergueu, com a série Minha Luta, um monumento obsessivo ao cotidiano doméstico e aos dramas familiares — o que lhe causou uma série de problemas e até processos de parentes irritados. Mesmo dilema da canadense Rachel Cusk, 59, que dissecou casamento, divórcio e maternidade com frieza cirúrgica na ótima trilogia Esboço. Recentemente, a autora irritou a atriz Natalie Portman ao escrever uma protagonista parecidíssima com ela no livro Life of M (ainda sem tradução no Brasil).

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Carrère sabe bem o preço de cruzar a fronteira do real na literatura. No livro Um Romance Russo, de 2007, ele revelou a colaboração do avô materno com os nazistas e, em paralelo, expôs um ciúme possessivo pela então companheira. Deu ruim. “No caso desse livro, eu me arrependo. Cruzei uma linha que não se deve cruzar — machuquei tanto minha mãe quanto minha companheira da época”, disse. Ficou anos sem falar com a matriarca, mas fez as pazes a tempo, como demonstra em Colcoz. “Escrevi esse novo livro com alegria e afeto, e é por isso que sou tão apegado a ele.” É uma boa prova de como a vida privada passou a alimentar a boa literatura.

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016