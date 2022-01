Emma Thompson sobre nu frontal aos 62 anos: ‘foi desafiador’

Versátil e premiada, a atriz inglesa Emma Thompson, aos 62 anos, se propôs a uma nova experiência na profissão ao protagonizar seu primeiro nu frontal diante das câmeras no filme Good Luck to You, Leo Grande. Em coletiva de imprensa para o Festival de Sundance, onde a produção foi lançada, ela falou sobre o ensaio para a cena com o ator e co-protagonista Daryl McCormack, 29 anos. Segundo Emma, McCormack e a diretora Sophie Hyde também tiraram a roupa no ensaio, o que a deixou mais confortável.

“Falamos sobre nossos corpos, a relação que temos com nossos corpos, discutimos sobre o que achamos difícil falar sobre, o que gostamos sobre eles e descrevemos um o corpo do outro”, disse a atriz. “Foi desafiador ficar nua aos 62 anos.”

No filme, Emma interpreta uma professora viúva de 55 anos, que contrata um acompanhante profissional para um encontro, vivido por McCormack, com o intuito de experimentar um orgasmo pela primeira vez na vida. A atriz afirmou ainda que não sabe se teria tido coragem de fazer cenas nuas no passado, pela cobrança constante da indústria por um corpo perfeito. “Acho que não conseguiria fazer em outra idade que não seja essa que estou hoje. E, claro, a idade também torna tudo mais desafiador, pois não estamos acostumados a ver corpos reais nas telas”, diz ela. Ainda não há previsão de quando o filme estreia no Brasil.