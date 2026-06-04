Ao ser homenageada no evento Power of Women London, da revista americana Variety , a atriz Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen na série épica Game of Thrones, desabafou sobre sua trajetória como uma sobrevivente de duas hemorragias cerebrais.

“Eu tinha 22 anos quando sofri minha primeira hemorragia cerebral. 24 quando tive a segunda. Também tinha 22 anos quando filmei a primeira temporada de ‘Game of Thrones’ e 24 quando fiz minha estreia na Broadway”, contou Clarke. Depois de se recuperar dos danos mais intensos da hemorragia, a atriz voltou à rotina de trabalho, mas sentiu que seu corpo ainda não estava totalmente curado.

“Ignorei o que estava acontecendo com meus hormônios, ou melhor, com a falta deles, com a fadiga extrema que ninguém mais que eu conhecia na faixa dos 20 anos sentia? E a minha ansiedade? Certamente é normal trabalhar em uma indústria tão obcecada por imagem? Quebrar uma costela depois de filmar uma cena de sexo? (…) Às vezes até desmaiar depois de longas filmagens noturnas? A dor por todo o corpo? Nem pensei em descobrir o porquê”, desabafou.

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Ao contar esses detalhes sobre sua saúde, Clarke emendou um discurso sobre a complexidade da hemorragia cerebral e a continuidade das sequelas naqueles que as sofrem. Foi por essa razão que, em 2019, inaugurou a fundação sem fins lucrativos SameYou, ao lado de sua mãe, Jenny, com o objetivo de orientar pacientes com lesões cerebrais em seu processo de recuperação. “A recuperação é tão importante quanto a sobrevivência. As pessoas precisam de orientação. Precisam de respostas. Precisam de apoio físico e mental”, disse.

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Clarke chegou a comparar a estigmatização da lesão cerebral com a do câncer. “Costumo comparar as lesões cerebrais de hoje com a situação do câncer há um século: incompreendida, estigmatizada e escondida”, afirmou.

Em Game of Thrones, série da HBO, Emilia Clarke vive Daenerys, uma integrante da família Targaryen, conhecida por dominar dragões e por governar Westeros antes de uma rebelião os tirar do poder. Quando a história começa, Daenerys é forçada pelo irmão mais velho, Viserys, a se casar com o senhor dos cavalos dothraki, Khal Drogo, em troca apoio militar para reconquistar Westeros. Submissa ao irmão no início, Daenerys aos poucos vai aprendendo a exercer poder sobre os dothraki e se torna uma líder completa.

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