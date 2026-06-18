Em ‘Toy Story 5’, Pixar faz mea culpa sobre a tecnologia e defende o faz de conta

É um dia de brincadeira como qualquer outro, e a boneca Jessie está nas mãos da garota Bonnie, agora aos 8 anos, que constrói cenários mirabolantes entre a vaqueira, o dinossauro Rex e Buzz Lightyear, junto a todas as outras figuras de plástico ou pelúcia que abastecem sua imaginação. A humana, porém, está totalmente sozinha no jardim, enquanto os vizinhos de sua faixa etária preferem ficar dentro de recintos escuros, diante de tablets, smartphones e computadores. Se brincar de faz de conta já foi chave para a socialização infantil, o ato agora é visto como pueril até por quem nem chegou à primeira década de vida. Sem escolha, Bonnie se rende e pede aos pais que comprem um dispositivo de última geração: Lilypad, que, após sair da caixa, não pestaneja para deixar claro que planeja substituir todas as outras quinquilharias ao seu redor, a contragosto de Jessie e sua determinação de provar a própria relevância.

Estreia desta quinta-feira, 18, Toy Story 5 tem gostinho de mea culpa, vide a participação da Pixar no desenvolvimento tecnológico dos últimos 40 anos, especialmente no que diz respeito aos videogames tridimensionais e aos celulares. O estúdio, afinal, foi pioneiro nos gráficos computadorizados e deve a própria existência ao investimento de Steve Jobs. Hoje, é simbólico que, ao advogar a favor das brincadeiras, o novo filme seja o primeiro da saga a recorrer a animações em 2D que materializam as aventuras imaginárias de Bonnie, estilo que o estúdio ajudou a eliminar do circuito comercial americano.

O resultado é um fortuito respiro, pouco inovador, mas em profundo diálogo com os filmes que vieram antes. Toy Story 5 é feito de releituras sagazes dos momentos mais fortes da saga, desde os paralelos entre Jessie/Lilypad e Woody/Buzz, até os desdobramentos das questões existencialistas apresentadas pela concepção de Garfinho em Toy Story 4, um talher de plástico animado pela criatividade de Bonnie. Tendo inspirado as gerações Millennial e Z a brincar, a saga agora estende seu apelo à geração Alpha, centralizando o suplício no drama de Jessie, que mais uma vez revisita as dores de seu primeiro abandono, contado em Toy Story 2, ao tentar evitar uma nova ruptura.

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Os esforços da boneca a levam para além do lar e até a casa onde sua jornada começou, agora habitada por outra menina que se sente alienada do mundo contemporâneo. Como uma mãe atenta, a vaqueira então faz tudo possível para reunir as garotas e restabelecer a glória analógica, enquanto os métodos de Lilypad se provam insuficientes e equivocados, fonte de ansiedade conforme Bonnie passa a encarar um grupo de conversa online como termômetro de adequação.

Com os pés fincados no chão, o dilema é comovente e serve não só de alerta, como de espelho para os pais de 2026, incertos sobre os modos como podem controlar o tempo de tela relegado aos filhos e o quanto podem protegê-los de um amadurecimento artificialmente acelerado pela internet, que usa toda e qualquer carta para reter o olhar de mentes ainda em formação.

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Para convencer o público de que há escapatória, a trama redobra a ludicidade: um brinquedo semelhante a um rolo de papel higiênico rouba múltiplas cenas, enquanto uma trama paralela sobre um lote de 50 Buzz Lightyears perdidos opera como um dos curtas-metragens mais charmosos do estúdio, até chegar a um inesperado e engenhoso clímax. Forte em argumento e estrutura, o projeto honra o que transformou a saga em sucesso garantido: inteligência emocional, soluções visuais refinadas e diversão suficiente para convencer adultos e crianças de que vale a pena sonhar acordado.

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