Em ‘Toy Story 5’, brinquedos tentam se manter relevantes — e a Pixar também

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Toy Story 5 chega aos cinemas abordando o dilema da tecnologia na vida das crianças, com um tablet rivalizando com Woody e Buzz pela atenção de Bonnie. O filme reflete o desafio da Pixar em se manter relevante na era digital, equilibrando inovação e aposta em franquias amadas para continuar encantando o público.

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“A arte desafia a tecnologia e a tecnologia inspira a arte.” Assim defendia o animador John Lasseter ao resumir os valores da Pixar, estúdio que fundou em 1986, ao lado de Edwin Catmull e Steve Jobs, com a crença de que computadores não substituiriam humanos, mas seriam uma valiosa ferramenta de trabalho e uma nova fronteira do cinema. Corta para 2026: em um mundo dominado pela tecnologia, celulares e tablets se tornaram extensões do corpo humano, enquanto o fantasma da inteligência artificial ronda diversas áreas profissionais, entre elas a criativa. Os anseios em relação ao poder dos eletrônicos, como aliados ou inimigos, se renovam a cada dia e agora conduzem a nova aventura dos famosos bonecos Woody, Buzz Lightyear e Jessie em Toy Story 5 (Estados Unidos, 2026), que chega aos cinemas na quinta-feira 18. Na trama, os brinquedos rivalizam com um tablet, o Lilypad, que suga a atenção da pequena Bonnie, deixando pouco espaço para a diversão analógica da criança.

O dilema cotidiano de qualquer família possui, nas entrelinhas, uma reflexão existencial da própria Pixar: o estúdio pioneiro também encara os desafios de se renovar, manter a relevância e atrair a atenção do público — este, por sua vez, mais afeito a vídeos curtos em redes sociais e animações modernosas, como o fenômeno Guerreiras do K-Pop ou o frenético Homem-Aranha no Aranhaverso. Diante da competição acirrada, a Pixar oscila entre a novidade e a aposta no que já deu certo — sendo a turma de Woody representante da segunda categoria, dona de um público que acompanha a saga há três décadas.

Lançado em 1995, Toy Story foi o primeiro longa-metragem animado em 3D da história. Seu visual gráfico inédito hipnotizou plateias pelo mundo, quebrando recordes de bilheteria — na época, o Oscar nem tinha a categoria de melhor animação, que foi criada em 2002, quando o filão se tornara uma força criativa e comercial incontestável de Hollywood. A qualidade técnica se amparava na habilidade dos roteiristas de provocar emoções empáticas; as histórias partiam da ideia: “E se tal coisa tivesse sentimentos?”. Se brinquedos têm sentimentos, como eles ficam quando são trocados por algo mais moderno?

A referência se diluiu quando, em 2006, a Disney comprou a Pixar, pasteurizando suas tramas. Se o primeiro filme Carros imaginava como seria se automóveis tivessem sentimentos, o segundo, já sob o teto do Mickey Mouse, pensou: “E se carros fossem espiões à la James Bond?”. Claro, não deu certo. Entre altos e baixos (leia o quadro), a Pixar vive hoje um equilíbrio entre a inovação e a zona de conforto: uma desenvolve musculatura em novos talentos; a outra garante bilheteria para manter o negócio em pé. “A Pixar sempre construiu os trilhos enquanto o trem já estava em movimento”, disse a VEJA Kenna Harris, que assina a direção do filme ao lado do veterano Andrew Stanton. A parceria intergeracional — Kenna tem 32 anos e Stanton, 60 — representa bem essa fase: entre a novidade e a experiência, é possível escolher ambas. “Nossa equipe é formada por pessoas que trabalharam em todos os Toy Story — e foi exigido dela flexibilidade para se adaptar”, completa Kenna.

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Na visão da produtora Lindsey Collins, essa gangorra deve priorizar, sempre, a experiência do público. “Não reciclamos velhas histórias, ou seríamos retirados aos gritos do escritório”, diz ela. Também não se desmerece a força do reencontro do público com personagens conhecidos e amados. “Toy Story é a prova de que há valor em fazer as pessoas esperarem por algo que desejam”, argumenta. “Elas criam expectativa e recebem uma alegria enorme em troca.” No horizonte próximo da empresa, estão uma trama original sobre um felino preto em Veneza, Gatto (2027), e o fim da trilogia Os Incríveis (2028), produção aguardada há oito anos. Ao pensar fora da caixa, é bom também tirar de dentro dela o que ainda vale a pena ser usado e apreciado.

Montanha-russa

Ao longo das décadas, altos e baixos desafiaram o estúdio Pixar

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Início criativo

O primeiro Toy Story mudou a história do cinema, com seus gráficos 3D inéditos feitos em computador, quebrou recordes de bilheteria e recebeu um prêmio especial no Oscar de 1996, antes de existir a categoria de animação.

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Era de ouro

Com o aperfeiçoamento técnico dos anos 2000 e foco em narrativas tão pertinentes quanto charmosas, a Pixar lançou obras-primas: o rato cozinheiro de Ratatouille, o emotivo Up: Altas Aventuras e o ousado Wall-E marcam a safra.

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Mais do mesmo

Após a compra pela Disney, em 2006, o estúdio se aproximou do estilo conservador da nova dona. Como resultado, surgiram filmes de pouco impacto, nenhum dos quais é pior do que a trama de Carros 2, sobre automóveis espiões internacionais.

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Experimentações

Nos últimos anos, a Pixar abriu alas para novos talentos e tem apoiado tramas únicas, com níveis variados de sucesso. Red é uma divertida alegoria sobre o ciclo menstrual e tem como influência as experiências da diretora chinesa Domee Shi.

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999