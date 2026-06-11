🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Em ‘Toy Story 5’, brinquedos tentam se manter relevantes — e a Pixar também

O novo capítulo da franquia encara o impacto da tecnologia na vida das crianças

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 19h00 | Atualizado em 12 jun 2026, 10h19
HUMILHADOS - Woody e Buzz no chão e Lilypad ao fundo: tablet quer ter toda a atenção da criança para si
HUMILHADOS - Woody e Buzz no chão e Lilypad ao fundo: tablet quer ter toda a atenção da criança para si (Pixar Studios/Disney)
Continua após publicidade
Em ‘Toy Story 5’, brinquedos tentam se manter relevantes — e a Pixar também Priorize VEJA no Google

“A arte desafia a tecnologia e a tecnologia inspira a arte.” Assim defendia o animador John Lasseter ao resumir os valores da Pixar, estúdio que fundou em 1986, ao lado de Edwin Catmull e Steve Jobs, com a crença de que computadores não substituiriam humanos, mas seriam uma valiosa ferramenta de trabalho e uma nova fronteira do cinema. Corta para 2026: em um mundo dominado pela tecnologia, celulares e tablets se tornaram extensões do corpo humano, enquanto o fantasma da inteligência artificial ronda diversas áreas profissionais, entre elas a criativa. Os anseios em relação ao poder dos eletrônicos, como aliados ou inimigos, se renovam a cada dia e agora conduzem a nova aventura dos famosos bonecos Woody, Buzz Lightyear e Jessie em Toy Story 5 (Estados Unidos, 2026), que chega aos cinemas na quinta-feira 18. Na trama, os brinquedos rivalizam com um tablet, o Lilypad, que suga a atenção da pequena Bonnie, deixando pouco espaço para a diversão analógica da criança.

O dilema cotidiano de qualquer família possui, nas entrelinhas, uma reflexão existencial da própria Pixar: o estúdio pioneiro também encara os desafios de se renovar, manter a relevância e atrair a atenção do público — este, por sua vez, mais afeito a vídeos curtos em redes sociais e animações modernosas, como o fenômeno Guerreiras do K-Pop ou o frenético Homem-Aranha no Aranhaverso. Diante da competição acirrada, a Pixar oscila entre a novidade e a aposta no que já deu certo — sendo a turma de Woody representante da segunda categoria, dona de um público que acompanha a saga há três décadas.

DISTRAÍDA - Bonnie e o dispositivo: relação espelha crianças e adultos de hoje
DISTRAÍDA - Bonnie e o dispositivo: relação espelha crianças e adultos de hoje (Pixar Studios/Disney)

Lançado em 1995, Toy Story foi o primeiro longa-metragem animado em 3D da história. Seu visual gráfico inédito hipnotizou plateias pelo mundo, quebrando recordes de bilheteria — na época, o Oscar nem tinha a categoria de melhor animação, que foi criada em 2002, quando o filão se tornara uma força criativa e comercial incontestável de Hollywood. A qualidade técnica se amparava na habilidade dos roteiristas de provocar emoções empáticas; as histórias partiam da ideia: “E se tal coisa tivesse sentimentos?”. Se brinquedos têm sentimentos, como eles ficam quando são trocados por algo mais moderno?

Siga

A referência se diluiu quando, em 2006, a Disney comprou a Pixar, pasteurizando suas tramas. Se o primeiro filme Carros imaginava como seria se automóveis tivessem sentimentos, o segundo, já sob o teto do Mickey Mouse, pensou: “E se carros fossem espiões à la James Bond?”. Claro, não deu certo. Entre altos e baixos (leia o quadro), a Pixar vive hoje um equilíbrio entre a inovação e a zona de conforto: uma desenvolve musculatura em novos talentos; a outra garante bilheteria para manter o negócio em pé. “A Pixar sempre construiu os trilhos enquanto o trem já estava em movimento”, disse a VEJA Kenna Harris, que assina a direção do filme ao lado do veterano Andrew Stanton. A parceria intergeracional — Kenna tem 32 anos e Stanton, 60 — representa bem essa fase: entre a novidade e a experiência, é possível escolher ambas. “Nossa equipe é formada por pessoas que trabalharam em todos os Toy Story — e foi exigido dela flexibilidade para se adaptar”, completa Kenna.

Continua após a publicidade

Na visão da produtora Lindsey Collins, essa gangorra deve priorizar, sempre, a experiência do público. “Não reciclamos velhas histórias, ou seríamos retirados aos gritos do escritório”, diz ela. Também não se desmerece a força do reencontro do público com personagens conhecidos e amados. “Toy Story é a prova de que há valor em fazer as pessoas esperarem por algo que desejam”, argumenta. “Elas criam expectativa e recebem uma alegria enorme em troca.” No horizonte próximo da empresa, estão uma trama original sobre um felino preto em Veneza, Gatto (2027), e o fim da trilogia Os Incríveis (2028), produção aguardada há oito anos. Ao pensar fora da caixa, é bom também tirar de dentro dela o que ainda vale a pena ser usado e apreciado.

Montanha-russa

Ao longo das décadas, altos e baixos desafiaram o estúdio Pixar

Buzz Lightyear, com capacete aberto e sorriso, voa com Woody, que tem expressão de surpresa e medo, preso às suas costas. O céu azul claro é o fundo. Buzz usa seu traje espacial verde e branco, e Woody veste camisa xadrez amarela e colete de vaca. As asas de Buzz estão abertas.
Toy Story (Pixar Studios/Disney)
Continua após a publicidade

Início criativo
O primeiro Toy Story mudou a história do cinema, com seus gráficos 3D inéditos feitos em computador, quebrou recordes de bilheteria e recebeu um prêmio especial no Oscar de 1996, antes de existir a categoria de animação.

O personagem Linguini, com uniforme de chef e cabelo castanho encaracolado, sorri enquanto segura o rato Remy na palma da mão, ambos olhando para a Torre Eiffel iluminada ao fundo, em um cenário noturno de Paris com o céu roxo e rosa
Ratatouille (Pixar Studios/Disney)
Continua após a publicidade

Era de ouro
Com o aperfeiçoamento técnico dos anos 2000 e foco em narrativas tão pertinentes quanto charmosas, a Pixar lançou obras-primas: o rato cozinheiro de Ratatouille, o emotivo Up: Altas Aventuras e o ousado Wall-E marcam a safra.

Relâmpago McQueen, Mate e outros carros em uma pista, com um avião branco voando baixo sobre uma grande explosão laranja e fumaça escura no céu
Carros 2 (Pixar Studios/Disney)
Continua após a publicidade

Mais do mesmo
Após a compra pela Disney, em 2006, o estúdio se aproximou do estilo conservador da nova dona. Como resultado, surgiram filmes de pouco impacto, nenhum dos quais é pior do que a trama de Carros 2, sobre automóveis espiões internacionais.

Três crianças, uma menina de cabelo escuro com tiara rosa e macacão roxo, um menino de gorro verde e camisa xadrez, e uma menina de óculos e blusa listrada, olham surpresas para um panda vermelho gigante, que parece envergonhado, cobrindo a boca com as patas em um quarto claro com cortinas floridas
Red (Pixar Studios/Disney)
Continua após a publicidade

Experimentações
Nos últimos anos, a Pixar abriu alas para novos talentos e tem apoiado tramas únicas, com níveis variados de sucesso. Red é uma divertida alegoria sobre o ciclo menstrual e tem como influência as experiências da diretora chinesa Domee Shi.

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999

Publicidade
TAGS:
Cinema
Em Cartaz
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).